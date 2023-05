Demi Moore, ecco la prima foto da nonna: in bikini con la nipotina appena nata

Demi Moore posta la prima foto da nonna. In bikini con la nipotina appena nata, l’attrice sorride felice tenendo tra le braccia teneramente la piccola Louetta, frutto dell’amore di Rumer Willis (primogenita di Demi e Bruce Willis), col compagno Derek Richard Thomas. Su Instagram la star hollywoodiana ha condiviso alcuni scatti tra iquali anche uno che la ritrae mentre abbraccia e sostiene la figlia Rumer durante il travaglio e un altro, iconico, del 1988, dove posa incinta proprio di Rumer nuda e col pancione: “Il cerchio della vita”, scrive nel post.

Demi Moore e Bruce Willis sono diventati nonni lo scorso 18 aprile. Demi aveva subito commentato sui social la notizia condividendo un post pieno d’amore e lo stesso avevano fatto la matrigna di Rumer Willis e moglie di Bruce, Emma Heming Willis, pubblicando lo scatto della piccola e scrivendo: “Oh Louetta ti amiamo così tanto”.

Quando a dicembre Rumer aveva pubblicamente annunciato di essere incinta l’attrice non aveva perso occasione per ironizzare sul nuovo ruolo che l’aspettava: “Entro nell’era da nonna pazza e stravagante!”.

Nonna sui generis L’attrice, che l’11 novembre compirà 61 anni, sembra tutto fuorchè una nonna “tipica”. In bikini leopardato Demi è più sexy che mai, come ha già mostrato in numerosi scatti postati nei giorni scorsi sempre in due pezzi mentre sorride sdraiata su un divanetto mandando la Rete letteralmente in tilt.

Famiglia allargata el giorno della festa della mamma Demi ha anche postato uno scatto in cui tutte le donne della famiglia posano insieme: “Quattro generazioni di mamme e figlie”, ha scritto. Nella foto ci sono oltre alla trentaquattrenne Rumer le altre due figlie: Scout, 31 anni e Tallulah, 29, la moglie di Bruce Willis (sposata con l’attore da 13 anni) Emma Heming e sua madre Zorina, le due figlie della Heming e di Bruce Mabel, 11 anni, ed Evelyn, otto e la madre di Demi.

La relazione con Bruce Willis Bruce e Demi sono stati sposati dal 1987 al 2000. Nel 2009 Bruce ha poi sposato Emma Heming. Demi ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito e anche con la sua nuova moglie. Soprattutto dopo l’annuncio della malattia di lui, nel marzo del 2022 e il conseguente abbandono delle scene. Da allora, insieme alla tre figlie, si è ulteriormente avvicinata all’attore, trascorrendo molto tempo insieme alla famiglia allargata che si è stretta attorno alla star di “Die Hard”.

Nonno Bruce L’arrivo della nipotina è stato un grande regalo per tutta la famiglia che, da un anno, sta vivendo con apprensione la malattia di Bruce Willis a cui è stata diagnosticata una demenza frontotemporale, che gli ha causato fra l’altro problemi di comunicazione. In un comunicato diffuso sui social i familiari dell’attore hanno sottolineato come la demenza fronto-temporale sia la forma più comune di demenza nelle persone sotto i 60 anni. “Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”.