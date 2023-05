Standing ovation per Michael Douglas premiato con la Palma d’Oro onoraria

Standing ovation a Cannes per Michael Douglas, che questa sera ha ricevuto, durante la cerimonia di apertura del Festival, la Palma d’Oro onoraria. Il 76enne attore era accompagnato dalla moglie, l’attrice Catherine Zeta-Jones, e dalla loro figlia Carys. Douglas ha ricevuto il premio dalle mani di Uma Thurman.

“Ci sono centinaia di festival in tutto il mondo, ma c’è solo un Cannes. Questo festival ha 76 anni e io ne ho ancora di più”, ha dichiarato. L’attore ha evocato, tra gli altri ricordi, le cene tra Frank Sinatra, Gregory Peck e suo padre, Kirk. “Un esempio. Per il pubblico era un’icona, un Superman. Per me è stato un padre. La sua incredibile resistenza, forza e duro lavoro sono stati ammirevoli”, ha commentato, commosso.

Michael Douglas premiato con la Palma d’oro d’onore per i suoi 50 anni di carriera durante la cerimoni di apertura del Festival di Cannes. “Dannazione, sono più vecchio del festival di Cannes”, ha detto l’attore , 78 anni, con gli occhi lucidi di lacrime quando la madrina Chiara Mastroianni lo ha invitato sul palco e una magnifica Uma Thurman ha chiamato l’attore “stella eterna e luminosa”

MIchael Douglas ha poi aggiunto: “È un piacere venire qui, tra tutte queste persone che vengono per amore del cinema. Abbiamo avuto una epidemia terribile, come una guerra, e tutti voi, la folla di questo festival ci dimostra che il cinema può trascendere i limiti e unire gli esseri umani, tutto il mondo è qui, ed è un privilegio essere tra voi”

Infine, Michael Douglas ha parlato del suo ultimo ruolo, girato in Francia, Benjamin Franklin: “Questo personaggio mi ha ricordato l’importanza della Francia nella creazione degli Stati Uniti, quindi – ha detto in francese – vi bacio con tutto il cuore”