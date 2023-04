“Isola dei Famosi”, Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l’ex suora

La naufraga tra i protagonisti della nuova edizione del reality show presentato da Ilary Blasi al via lunedì 17 aprile.

Annunciata nel cast dell'”Isola dei Famosi”, Cristina Scuccia sarà una nuova naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. La cantante, che appena qualche mese fa aveva annunciato a “Verissimo” di aver rinunciato ai voti e cambiato vita, ha raccontato al Corriere la nuova avventura televisiva rivelando che in Honduras non indosserà il bikini ma rimarrà un po’ coperta…

Niente bikini Nonostante Cristina Scuccia non indossi più la veste è entusiasta di portare al reality questa nuova versione di sé, ma sull’abbigliamento da adottare rimane scettica: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita”. E poi spiega: “Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso d’indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

Non teme le privazioni sull’Isola La cantante attende con orgoglio l’avventura “Di ‘Suor Cristina’ non mi manca nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io”, rivendica e racconta di non temere le difficoltà legate al cibo con cui i naufraghi dovranno confrontarsi: “Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte. Quando facevamo le recite con i bambini: i genitori erano affannati a riprenderli e non si godevano il momento. A volte, privandoci di qualcosa ne facciamo tesoro. Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà, vorrei che mi vedesse semplicemente umana”.