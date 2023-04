Ed Sheeran, live esclusivo a Milano per promuovere il nuovo album: “Dai momenti brutti si può uscire”

Il cantautore britannico presenta, davanti a oltre 400 fan, alcuni dei brani inediti di “-” (Substract), in uscita il 5 maggio.

Ed Sheeran canta in un live esclusivo e intimo al Fabrique di Milano per promuovere il suo nuovo album “-” (Subtract), in uscita il 5 maggio. Unica data italiana per il cantautore britannico che, davanti ai giornalisti e a oltre 400 fan scatenatissimi, vincitori di un concorso Feltrinelli, si è esibito presentando alcuni dei brani inediti del disco oltre alle hit più amate: “Dai momenti brutti si può uscire”, dice il cantante, tra una canzone e l’altra e ancora: “Ognuno di noi ha vissuto momenti bui e difficili, bisogna saperne parlare”.

L’album Ed è quello che ha fatto Ed Sheeran in “-” (Subtract), “sottrazione”, ultimo della serie matematica di dischi iniziata con “+” (Plus) nel 2011 e continuata con “x”, “÷” e “=”. Ha raccontato… dolore, depressione, paura. Tutti sentimenti che il cantautore britannico ha vissuto intensamente soprattutto nei primi mesi del 2022 e che lo hanno portato alla creazione di “Substract”, sicuramente il suo album più intimo e personale, in collaborazione con Aaron Dessner (The National), conosciuto grazie a Taylor Swift. Ed e Aaron hanno iniziato a dare vita all’album nel febbraio 2022, scrivendo oltre 30 canzoni in un solo mese passato insieme in studio. Il risultato sono 14 tracce palpitanti ed intense, 14 brani fluidi essenziali e minimali in cui Ed Sheeran racconta, dal cuore alla canzone, senza passaggi intermedi, uno dei periodi più infernali della sua vita.

Ed lo aveva promesso sin dall’inizio: “Non canterò solo canzoni tristi…”. E i fan si catenano sulle note di ‘Perfect’, ‘Bad Habits’, ‘Thinking out loud’, e ‘Shape of you’, per chiudere l’intimo live con ‘Departing glass’, “una canzone folk che mio padre irlandese suonava e che a fine serata viene intonata nei pub” e con ‘Afterglow’.

Tracklist:

Boat Salt Water Eyes Closed Life Goes On Dusty End Of Youth Colourblind Curtains Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills of Aberfeldy

Un cantautore da record Sheeran conta 91 miliardi di stream, oltre 65 milioni di album venduti in tutto il mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards. Solo in Italia, Sheeran può vantare un disco di Diamante per la sua canzone “Shape of You”, 76 dischi di Platino e 15 dischi d’Oro. Inoltre, è l’artista internazionale più premiato del Paese e quello con la maggior presenza nelle classifiche italiane, sia Album che Singoli. Ha inoltre stabilito il record di presenze in Top 10. Sheeran ha anche battuto il record nel 2015 con tre date sold out alla Wembley Arena. In quella occasione, è stato il primo artista al mondo a suonare da solo, senza band di accompagnamento, davanti a 240 mila persone per tre serate consecutive.

L’anteprima assoluta del disco a Milano Dal 14 al 20 aprile a Milano, in contemporanea con altre selezionate ed esclusive sedi internazionali, è attiva una location speciale, tutta gialla come la grafica dell’album. Precisamente, in Piazza Gae Aulenti

è stato installato un container all’interno del quale tutti i giorni, tra le 14 e le 20, con accesso privilegiato tramite prenotazione sulla app Portanuova Milano, i fan di Ed Sheeran potranno immergersi in anteprima assoluta nelle atmosfere del nuovo album, mentre all’esterno è installato uno speciale Open Stage che permetterà a giovani artisti emergenti di esibirsi celebrando il repertorio di Ed Sheeran.