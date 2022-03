I presentatori degli Oscar 2022: Lady Gaga, Simu Liu, Zoë Kravitz e gli altri

La 94esima edizione degli Academy Awards, il 27 marzo, avrà tre presentatori e un gran numero di celebrity

La 94esima edizione degli Academy Awards vede il ritorno dei conduttori – tre, per l’esattezza – insieme a una schiera di celebrity e di vincitori del passato pronti a presentare. Lo spettacolo, co-condotto da Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes e prodotto da Will Packer e Shayla Cowan, andrà in onda in diretta dal Dolby Theatre su ABC il 27 marzo alle 20 (ora di Los Angeles).

Come precedentemente annunciato, lo spettacolo di quest’anno, che torna a procedure quasi standard dopo un evento ridotto nel 2021 a causa della pandemia, richiederà a tutti i partecipanti nel pubblico di mostrare la prova di essere stati vaccinati e almeno due test PCR negativi. Gli artisti e i presentatori, tuttavia, saranno tenuti a sottoporsi ai test solo prima di salire sul palco.

Il gruppo di presentatori di quest’anno include un mix di vincitori precedenti, premi Oscar onorari e star di successo, da Simu Liu di Shang-Chi alla star di Pam & Tommy Lily James. L’ultima lista di presentatori vanta personaggi come Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis e Samuel L. Jackson. Ecco chi salirà ul palco la notte degli Oscar:

Halle Bailey

Una metà del duo nominato ai Grammy, Chloe x Halle, interpreterà Ariel nella rivisitazione live-action de La Sirenetta del prossimo anno.

Sean “Diddy” Combs

Il produttore e artista vincitore di Grammy è apparso periodicamente in film, tra cui Monster’s Ball e Draft Day.

Jamie Lee Curtis

La sua decennale carriera include interpretazioni in A Fish Called Wanda, Trading Places, Knives Out, e la serie di Halloween. La prossima volta la vedremo nel thriller-commedia Everything Everywhere All at Once.

Woody Harrelson

Harrelson è stato nominato tre volte all’Oscar, ottenendo cenni come attore principale in The People vs Larry Flynt del 1996, come attore non protagonista in The Messenger del 2009 e come attore non protagonista in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri del 2017.

Samuel L. Jackson

Nonostante le performance acclamate dalla critica in tutto, dai film di Spike Lee all’universo Marvel, Jackson è stato nominato per un solo Oscar – miglior attore non protagonista in Pulp Fiction del 1994. Quest’anno, riceverà un Oscar onorario per la sua vita di lavoro.

Shawn Mendes

La pop star nominata ai Grammy farà il suo debutto cinematografico come voce principale nel prossimo adattamento di Lyle, Lyle Crocodile della Sony.

Tyler Perry

Vincitore del Jean Hersholt Humanitarian Award nel 2021, Perry è un prolifico personaggio di Hollywood con il suo studio di Atlanta e un ruolo di supporto nel candidato al miglior film di quest’anno Don’t Look Up.

Tracee Ellis Ross

Ross, meglio conosciuta per il suo ruolo nominato agli Emmy in Black-ish della ABC , ha annunciato due volte le nomination agli Oscar – quest’anno con Leslie Jordan e nel 2019 con Kumail Nanjiani.

Ruth E. Carter

Tre volte nominata agli Oscar, Carter è diventata la prima costumista nera a vincere l’Oscar per la categoria nel 2019 per il suo lavoro su Black Panther.

Kevin Costner

La star di Yellowstone ha vinto due Oscar per il vincitore del miglior film del 1991, Balla coi lupi, come regista e produttore.

Anthony Hopkins

Candidato sei volte, Hopkins ha vinto il suo secondo Oscar nel 2021 per la sua interpretazione principale in The Father. Non era presente a quella cerimonia, ma tornerà quest’anno.

Lily James

La star di Cenerentola ha ricevuto ottime recensioni per il suo ruolo nella serie limitata Pam & Tommy.

Daniel Kaluuya

L’attore di Get Out ha vinto il premio come miglior attore non protagonista nel 2021 per il suo ruolo di Fred Hampton in Judas and the Black Messiah.

Zoë Kravitz

L’attrice di Big Little Lies è attualmente sul grande schermo come Catwoman in The Batman.

Mila Kunis

La star di Black Swan sarà vista prossimamente nel dramma di Netflix Luckiest Girl Alive.

Lady Gaga

Diventando rapidamente un punto fermo della stagione dei premi, la star di House of Gucci, non ha vinto una nomination come attrice quest’anno, ma ha vinto un Oscar per la canzone originale nel 2019.

John Leguizamo

Non parliamo di lui perché questa prolifica voce d’attore interpreta Bruno Madrigal nel film d’animazione nominato Encanto.

Simu Liu

L’attore e star è meglio conosciuto come il supereroe Marvel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Rami Malek

La star di Mr. Robot ha vinto l’Oscar nel 2019 per aver interpretato Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.

Lupita Nyong’o

Da quando ha vinto l’Oscar per il suo debutto cinematografico in 12 Anni Schiavo, Nyong’o ha recitato in Black Panther, Noi e The 355.

Rosie Perez

La Perez è stata nominata come miglior attrice non protagonista per Fearless del 1993 e attualmente recita in The Flight Attendantdella HBO Max.

Chris Rock

Rock è un due volte presentatore di Oscar che presto si vedrà nel prossimo film di David O. Russell.

Naomi Scott

L’astro nascente ha interpretato la principessa Jasmine in Aladdin della Disney e recentemente è stata vista nel reboot di Charlie’s Angels.

Wesley Snipes

I crediti della leggenda dello schermo includono White Men Can’t Jump, Demolition Man, Dolemite Is My Name e la trilogia di Blade. Recentemente è stato visto in Coming 2 America.

John Travolta

L’attore, nominato agli Oscar per il suo lavoro in Saturday Night Fever e Pulp Fiction, ha infamemente pronunciato male il nome di Idina Menzel agli Academy Awards del 2014, ma ha rimediato con un’imbarazzante riunione con Menzel allo show del 2015, quando ha effettivamente detto il suo nome correttamente.

Uma Thurman

L’attrice di Pulp Fiction interpreta Arianna Huffington nella nuova serie di Showtime Super Pumped.

Yuh-Jung Youn

Il veterano attore coreano ha vinto l’anno scorso l’Oscar come migliore attrice non protagonista per Minari e ora è protagonista della serie drammatica Pachinkodi Apple TV+.

