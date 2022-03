Amici 21, l’avvertimento di Raimondo Todaro: “Ecco cosa farò al Serale”

Raimondo svela la sua strategia in vista della prima puntata del Serale di Amici 21

Manca pochissimo alla prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 19 marzo 2022 su Canale 5. Nell’attesa, nella scuola i professori continuano a lanciare i guanti di sfida. L’ultimo Raimondo Todaro, che ha proposto una sfida tra Leonardo, allievo di Alessandra Celentano, e Nunzio.

Raimondo Todaro mette in guardia la maestra Celentano prima del Serale di Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Raimondo ha deciso di lanciare un guanto di sfida che vedrà protagonisti Leonardo e Nunzio. “Voglio chiarire fin da subito che la nostra squadra non ha intenzione di lanciare guanti di sfida ‘malefici’ come quelli che sicuramente arrivano da altre parti. I miei guanti saranno sempre onesti ed qui. Ovviamente credo onestamente che i miei ballerini possano prevalere ma non voglio essere scorretto” si legge nella lettera scritta dall’insegnante di ballo.

Todaro ha poi continuato lanciando un avvertimento agli altri professori, in paricolar modo alla maestra Alessandra Celentano: “È ovvio che se cominceranno ad arrivare schiaffoni saprò come rispondere. Fatta questa premessa fondamentale voglio lanciare un guanto di sfida tra Nunzio e Leonardo accompagnati da Serena e Carola su una coreografia di samba, due ballerine che non hanno mai fatto questo stile”.



“Per me Nunzio ha un talento superiore a quello di Leonardo” ha dichiarato Raimondo elogiando il talento del ballerino Nunzio “…ha una maggior presenza scenica, una spavalderia che il latinista deve avere, un’eleganza pazzesca, ha dei picchi di cambi di velocità superiori rispetto a Leonardo. Insomma la mia preferenza per Nunzio è totale e va al di là della singola coreografia […] Il confronto è indiscutibilmente equo. Quello che voglio vedere è una bella sfida fatta bene”. Chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’inizio del Serale.



