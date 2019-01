Domani, Rai Yoyo festeggerà i vent’anni della Melevisione

Un bosco abitato da una coppia di orchi, una fata, una strega dispettosa, un folletto amico, un lupo sempre affamato e tanti altri personaggi. Al chiosco si trova una strana tv, metà vegetale e metà elettronica, funziona mangiando mele e trasmette favole e cartoni, mentre nell’antro della strega si creano magiche pozioni. Il Fantabosco è ricco di luoghi magici. E’ lo scenario incantato che fa da sfondo alla ”Melevisione”, la storica trasmissione per bambini della Rai, che quest’anno compie 20 anni, sono più di 2000 le puntate con 250 canzoni e 754 filastrocche. Per festeggiare questo importante anniversario Rai YoYo propone per venerdì 18 gennaio (a 20 anni esatti dalla prima messa in onda), una maratona con gli episodi più significativi della trasmissione. Tutti gli abitanti del Fantabosco sono pronti a festeggiare 20 anni di Melevisione con i piccoli e grandi amici di Città Laggiù. A partire dalle o 21 e fino a notte fonda ci sarà dunque una grande festa.

Mussi Bollini, vice direttrice di RAI Ragazzi è stata l’artefice di questo innovativo e indimenticabile programma per bambini, la prima sit com, realizzata negli studi del Centro di Produzione TV di Torino, dedicata a questo target.

Si partirà con il primo storico episodio “Con la carta si può”, passando per “Melevisione, cresci!” e “Un folletto partirà”, episodio della sesta stagione in cui Tonio Cartonio (interpretato dall’attore Danilo Bertazzi) annuncia ai bambini di Cittalaggiù il suo addio alla serie, e dove viene introdotto per la prima volta il folletto Milo Cotogno (Lorenzo Branchetti).

Ci saranno tutti i personaggi come Strega Varana, Principessa Odessa, Cuoco Basilio, Lupo Lucio, re Quercia fino ad arrivare alla quindicesima e ultima stagione. Le puntate sono state individuate tenendo conto di tutti gli autori (Janna Carioli, Mela Cecchi, Bruno Tognolini, Luisa Mattia, Lucia Franchitti, Lorenza Cingoli, Armando Traverso, Martina Forti e Venceslao Cembalo) e di tutti i registi che, in questi anni, hanno lavorato per Melevisione (Pierluigi Pantini, Roberto Valentini, Enza Carpignano, Rossella De Bonis, Alfredo Franco, Paolo Severini).

Il programma sarà trasmesso in replica su Rai YoYo il sabato e la domenica mattina alle 9.45.