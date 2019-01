Secondo un’indiscrezione, Melissa Satta e Boateng si sono lasciati

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati: a dare la notizia per certa è stata la rivista Oggi, dopo che da settimane si rincorrevano le voci di una profonda crisi di coppia. Secondo la rivista, i due avrebbero già avviato le pratiche di separazione: l’ex velina si sarebbe rivolta ad un avvocato suo amico per procedere senza creare troppo scalpore intorno alla news, con l’intenzione condivisa dal calciatore, di tutelare il più possibile il figlio Maddox.

Dopo aver passato le vacanze divisi, Oggi non ha più dubbi sul fatto che ormai, Melissa e Boateng non compongono più una coppia, ma ciò che li unisce ancora è proprio il loro bambino: entrambi stanno vivendo la fase che anticipa la separazione in maniera serena per non far pesare la loro decisione sul bambino. La coppia si era sposata il 25 giugno 2016, ma adesso il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Quando erano iniziate a circolare le voci di una rottura, era stata proprio la Satta a mettere a tacere i rumors, affermando che finché avrebbe avuto la fede al dito allora ciò significava che era ancora una donna sposata. A contrasto di tali affermazioni, però, ci sono state le vacanze di Natale passate lontane dal marito e i messaggi social che lasciavano sottintendere una disarmonia di coppia. Sebbene né Melissa né Kevin Prince abbiano confermato le voci della separazione, Oggi pare dare per certa la notizia.

Melissa, la momento, abita a Milano con Maddox, mentre Boateng si trova lontano dai due: adesso che il gossip sulla separazione si sta diffondendo sul web molto velocemente, c’è da chiedersi se l’ex velina avrà la voglia di intervenire in prima persona, come ha già fatto in precedenza, per smentire o al contrario per confermare. Se è vero, però, che la ex coppia ha deciso di mantenere toni bassi, è probabile che in questa circostanza, la Satta preferisca il silenzio, almeno fino a quando non sarà tutto definitivo e quindi meglio delineato, in modo che Maddox possa vivere con serenità anche questa difficile circostanza.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it