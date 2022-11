Il concerto di Salmo a San Siro diventa un documentario in onda venerdì su Sky Arte

L’appuntamento è venerdì 18 novembre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

Salmo. San Siro, Questo è è il racconto di un live, quello del 6 luglio 2022, che ha radunato nello stadio milanese 50mila persone rapite dal ritmo del rapper sardo, anteprima speciale del Flop Tour che vedrà Salmo sui palchi dei più importanti palazzetti dal 17 novembre; un viaggio intriso di intenso lavoro, passione, gioco di squadra e incrollabile fiducia, che si snoda tra le prove in Sardegna, la prima data a Bibione e il concerto a San Siro a Milano, nell’abbraccio con il pubblico che lo attendeva da due anni. Il documentario in onda Venerdì 18 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand segue Salmo e la sua band nel dietro le quinte del concerto, permettendo al pubblico di accedere ad aree solitamente riservate: “È la preparazione il grande evento; è lì che si manifesta tutta la vera passione. San Siro è quello che è successo prima’ afferma il rapper sardo”.

Ad accompagnare Salmo, in questo racconto diretto da Giorgio Testi, la band che l’artista ha composto nel corso di diversi anni di carriera: Daniele Mungai, in arte Frenetik (chitarra e tastiere); Riccardo Puddu, in arte Verano (tastiere); Jacopo Volpe (batteria); Davide Pavanello, in arte Dade (basso); Marco Azara (chitarra) e DJ Damianito: “Il cerchio perfetto succede quando c’è un’alchimia tra le persone. Penso di aver trovato dei musicisti unici: ognuno ha il suo stile, ognuno è un personaggio e messi assieme diventiamo una cosa unica. Quando siamo sul palco non sono Salmo e la band, siamo una band”, dichiara il rapper.

Tra prove e live Salmo si esibisce in alcuni dei suoi brani più celebri come 90MIN, Mic Taser, FLOP, introdotto da un monologo sull’insuccesso a cura di Josafat Vagni, 1984 e altri ancora, oltre alle esibizioni con Blanco, Ensi, Lazza, Nitro e Noyz Narcos: “Per me il live è un’esigenza e a volte vado a suonare senza dire niente a nessuno, perché ne ho proprio bisogno fisicamente -afferma il rapper- per questo la prima cosa che ho pensato quando sono sceso dal palco è :voglio rifarlo. Non mi basta”.

Una produzione Sky Original, Lebonski e Vivo Concerti, realizzata da Pulse Films Italia.