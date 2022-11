Nuovo Olimpo, iniziate le riprese del 14° film di Ferzan Ozpetek

Primo ciak per il nuovo film del regista di origini turche, che arriverà in streaming su Netflix nel 2023. Si tratta del 14º lungometraggio di Ferzan Özpetek, il primo a essere diretto sulla piattaforma di streaming. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, sarà girato a Roma e vedrà tra i protagonisti i giovani attori Damiano Gavino e Andrea Di Luigi

Sono iniziate le riprese di Nuovo Olimpo, il quattordicesimo film di Ferzan Özpetek, il primo a sbarcare su Netflix. Il nuovo film del regista turco arriverà in streaming nel 2023 sulla piattaforma, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, sarà girato a Roma e vedrà tra i protagonisti i giovani attori Damiano Gavino e Andrea Di Luigi. Nel cast ci sono anche molte star del cinema e della televisione nostrani, come Luisa Ranieri e Greta Scarano.



Aurora Giovinazzo, interprete di Freaks Out e Anni da cane, il giovane attore Giancarlo Commare (Ancora più bello, Romulus) e l’ex rugbista e modello-influencer Alvise Rigo completano un cast davvero interessante.

Nuovo Olimpo segna la primissima collaborazione tra il regista di origini turche e Netflix, tuttavia non si tratta della prima esperienza di Özpetek con i nuovi servizi digitali. Questo film segue infatti il successo della serie televisiva diretta proprio da Ferzan Özpetek Le fate ignoranti, che ha debuttato lo scorso aprile su Disney+ registrando uno strepitoso successo.

IL FILM

Nuovo Olimpo è diretto da Ferzan Özpetek, che qui è anche cosceneggiatore assieme a Gianni Romoli. Il film è ambientato alla fine degli anni Settanta e ha come protagonisti due ragazzi, i giovani interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi.

Sono due venticinquenni che si incontreranno per caso, innamorandosi perdutamente non appena si vedono. I due però verranno separati da un avvenimento inaspettato, qualcosa che li terrà separati per ben trent’anni. Tuttavia in questi tre decenni entrambi sperano di ritrovarsi, perché ciascuno ama ancora l’altro.

Nuovo Olimpo è una produzione R&C Produzioni con Faros Film. Il soggetto originale e la sceneggiatura sono firmati da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek. La fotografia del film è di Gian Filippo Corticelli, il montaggio di Pietro Morana, la scenografia di Giulia Busnengo e i costumi di Monica Gaetani.