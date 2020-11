Il ritorno di Elisa Isoardi (che va in finale), Bruno Vespa ballerino immobile, il “vaffa” a Selvaggia Lucarelli… A Ballando con le Stelle succede di tutto

Durante la semifinale, la conduttrice ritorna in gioco mentre il giornalista… non muove nemmeno un passo! E i giudici sono sempre più nel mirino

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle succede davvero di tutto. Compreso un “vaffa” in diretta che solleva un polverone, anche perché diretto alla giuria e nello specifico a Selvaggia Lucarelli… Senza contare le lacrime in diretta di Milly Carlucci…

BRUNO VESPA BALLERINO



IMMOBILE – Bruno Vespa è il ballerino per una notte. Peccato che non muova nemmeno un passo di danza, letteralmente, stando seduto per tutto il tempo alla sedia del tavolino di un (finto) bar. Resta solo da chiedersi se, visto che il giornalista presenzia ormai in tutti i programmi Rai, se era davvero necessario invitarlo anche a Ballando. Milly Carlucci ha tanto insistito, dicono. Forse però almeno un passettino poteva farlo…





ELISA ISOARDI CONQUISTA LA FINALE – Intanto, la gara si accende ed Elisa Isoardi, che si era ritirata con il suo Raimondo Todaro, rientra in gara e conquista la finale. Grazie a un intenso paso doble (con tanto di bacio finale, , la coppia ha raccolto consensi unanimi e ha vinto il ripescaggio. Così, i gossip possono continuare… Come pure può continuare l’avventura di Alessandra Mussolini: massacrata per tutto il programma (con giudizi che troppo spesso non riguardavano il ballo…)si è presa la sua rivincita. Anche contro tutte le sfortune. E questa volta l’infortunio è toccato al suo partner di ballo Maykel Fonts: mentre volteggiavano, la concorrente lo ha involontariamente colpito alla testa e il ballerino è dovuto correre a farsi medicare…



IL “VAFFA …” ALLA LUCARELLI E COSTANTINO GONGOLA – Intanto, Selvaggia Lucarelli si becca un “vaffa…” in diretta da Ninetto Davoli. Che si è lasciato sfuggire l’imprecazione appena terminata la sua esibizione. Chiaramente rivolta alla giudice con la quale sono state scintille anche durante il giudizio. E all’attore è scappata la frizione: “Tu c’hai dei problemi irrisolti che ti porti dietro, Selvaggia”, la sua accusa velenosa. Solo Milly Carlucci è riuscita (più o meno) a riportare la calma… Mentre Costantino Della Gherardesca gongola. Già, perché è lui il personaggio più mainstream di questa edizione di Ballando, con il quale i giudici si lanciano in discorsi che, ancora una volta, hanno poco o nulla a che fare con il ballo: l’omosessualità, il bullismo, l’obesità e quindi il body shaming… Al punto da dire, forse un po’ esagerando, che “uno è ossessionato dal cibo. È più difficile rispetto all’alcool o alla droga, perché devi comunque continuare a mangiare non è che puoi smettere di mangiare”. E concludendo però che “non mi lamento, il messaggio che vorrei far passare è che non bisogna piangersi addosso. Non faccio televisione del dolore e non mi lamento. Bisognerebbe cambiare canale appena qualcuno piange”. Chissà se qualcuno, nel frattempo, non aveva appunto cambiato canale.





