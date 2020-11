Ascolti Tv 15 novembre 2020, vince l’Italia. Fazio record con Verdone

Ascolti Tv domenica 15 novembre 2020. Su Rai1 l’incontro Italia-Polonia ha conquistato una media di 6.629.000 spettatori pari al 23,6% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso è stata seguita da 2.486.000 spettatori di media e dal 14% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa con Fabio Fazio ha raggiunto il suo nuovo record stagionale con una media di 3.289.000 spettatori pari ad uno



Share dell’11,8% e un picco di ascolto di 4.179.303 (15,5%). Tra gli ospiti c’era il neo settantenne Carlo Verdone. A seguire il Tavolo 1.746.000 (10,1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato una media di 1.504.000 spettatori nella prima parte (5,3%) e di 1.104.000 (7,3%) nella seconda. Su Italia 1 X-Men Apocalisse 1.845.000 (8,1%). Su Rete4 Altrimenti ci arrabbiamo! 1.211.000 (5,1%). Su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles 1.419.000 (4,9%) mentre NCIS New Orleans 1.137.000 (4,2%). Su Tv8 Masterchef Italia 703.000 (3,2%), sul Nove Sirene 573.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3.807.000 (13,2%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.981.000 (7,2%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.132.000 (4%) nella prima parte e 1.099.000 (3,8%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.299.000 (4,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 669.000 (2,3%), sul Nove Little Big Italy 433.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.121.000 (20,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.181.000 (17,2%). Su Rai3 il TGR 4.367.000 (17,1%).

Nel daytime su Rai1 Linea Verde 3.639.000 (19,6%), Domenica In 3.188.000 (16,1%) nella prima parte e 3.268.000 (18,4%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.493.000 (12,4%). Su Canale 5 L’Arca di Noè 3.059.000 (14,3%), Domenica Live 2.792.000 (14%). Su Tv8 la MotoGP 1.282.000 (6,3%).

In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 530.000 (4,3%). Su Italia1 Pressing Serie A 389.000 (6,5%).



Leggo.it