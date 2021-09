Nastri d’Argento Grandi Serie Internazionali 2021: premiati anche Alessandro Borghi e Silvio Orlando

A Napoli, sabato 18 settembre, in occasione dell’assegnazione dei Nastri D’Argento Grandi Serie Internazionali 2021, che premiano le nostre più importanti serie tv, riceveranno un riconoscimento anche Alessandro Borghi per Suburra – La Serie e Silvio Orlando per il ruolo del Cardinale Voiello di The Young Pope e The New Pope.

Borghi e Orlando si vanno ad unire a una piccola schiera a cui appartengono già Stefano Accorsi, che verrà premiato per 1992, 1993 e 1994, Luca Zingaretti, che festeggia i 25 anni del Commissario Montalbano, e la coppia Marco D’amore e Salvatore Esposito per Gomorra – La Serie. A Matilda De Angelis andrà un Nastro Speciale per la performance internazionale dell’anno e, nel corso della serata, saranno annunciati altri premi alle serie dell’anno fra i titoli usciti entro i 28 febbraio 2021. Infine, è stata già annunciata la cinquina eccellente della serialità internazionale, formata da L’amica geniale, The New Pope, We are who we are, Gomorra – La Serie, Zerozerozero.

Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani non dimentica nemmeno il talento più giovane. Riceveranno infatti un riconoscimento speciale dei Nastri insieme al premio Nuovo Imaie Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, le ex piccole Lila e Lenù de L’amica geniale. I premi andranno anche alla coppia delle due interpreti più grandi Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

La consegna dei Nastri d’Argento Grandi Serie Internazionali 2021 avverrà presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale.

Carola Prato, comingsoon.it