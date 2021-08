Isolde Kostner non lo nasconde: “Non è stato facile”, la confessione sul marito

Isolde Kostner confessa sul marito: “Abbiamo avuto le nostre liti”

Dopo un’Isola dei Famosi da assoluta protagonista positivo e apprezzatissimo, Isolde Kostner é tornata a parlare pubblicamente ai microfoni di Confidenze, raccontandosi anche nel privato e spiegando i motivi che l’hanno spinta a cimentarsi nel reality. La campionessa olimpica ha raccontato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Werner Peratonher e sui primi tempi in attesa del primo figlio: “ Invece che alle gare, dovevo pensare ai pannolini e a occuparmi dell’albergo della famiglia di Werner… I primi tempi non sono stati facili… e come tutti abbiamo avuto le nostre liti, ma stiamo insieme da 21 anni”.

Isolde Kostner su L’Isola Dei Famosi: “Ho accettato dopo una discussione”

Con il ritiro, il matrimonio e la maternità la vita per Isolde Kostner si è fatta sicuramente diversa da quella a cui era abituata, infatti è dovuta passare dalle gare al curare famiglia e l’albergo a condizione familiare con il suo Werner. Essendo madre di tre splendidi figli maschi, Isolde ha raccontato a Confidenze delle difficoltà legate al dover gestire quattro uomini, soprattutto relativamente all’essere aiutata in casa, una cosa per cui, alla fine, ha deciso dopo aver discusso di partecipare a L’Isola Dei Famosi: “ È stato dopo una di queste discussioni che ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi. Ho pensato che passare un periodo senza di me avrebbe fatto capire ai miei figli quanto c’è da fare”.

Isola Dei Famosi, Isolde Kostner sul pubblico: “Sono rimasta sorpresa”

Sin dal suo ingresso a L’Isola Dei Famosi Isolde Kostner è sempre stata molto attiva e si è proposta come un modello di bellezza femminile alternativo a quello a cui abitua il piccolo schermo, entrando immediatamente nel cuore dei tanti telespettatori del programma e ammettendo di aver avuto delle soddisfazioni, su cui ha raccontato: “Sono rimasta sorpresa dai commenti positivi e dall’affetto del pubblico quando sono uscita. So che è stato molto apprezzato il mio messaggio sul corpo delle donne”.

