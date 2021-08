Temptation Island, lite tra Manuela e Luciano: adesso piovono critiche

La coppia sbocciata nell’ultima edizione del reality innesca le polemiche e le critiche

Manuela Carriero e Luciano Punzo, arriva la prima litigata di coppia. A riferirlo sono stati i diretti interessati, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island: lui, nel ruolo di tentatore, lei al fianco di Stefano Sirena, piantato in tronco al falò di confronto a cui ha fatto seguito l’inizio della relazione proprio con Punzo. Una relazione dal sapore favolistico, dove tutto sembrava perfetto (la Carriero ha persino pronunciato la parola matrimonio). Fatto sta che nelle ultime ore Luciano e Manuela hanno avuto a che dire: nulla di strano, d’altra parte. I battibecchi in un rapporto sono la normalità. Eppure, proprio per via della loro lite sbandierata si sono attirati non poche critiche,

“Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo“. Così Luciano in una Stories che lui stesso ha postato su Instagram, in cui si è immortalato con la fidanzata, riprendendosi mentre era intento a discutere. Subito dopo, però, ha pubblicato un bacio di fuoco, che è seguito allo scambio di opinioni con l’ex di Stefano Sirena. Il tutto confezionato con un tappeto musicale smielato e romanticissimo. Cosa c’è di strano? Perché sono piovute critiche? Perché secondo alcuni, a onor del vero non pochi, i due piccioncini stanno un poco calcando la mano mediaticamente. Insomma, sembra che stiano imbastendo, almeno sui social, una sorta di ‘soap opera’.

Quel che non torna, oppure che sembra tornare eccome (ognuno si faccia il proprio pensiero), è che Manuela e Luciano a volte pare che strizzino un po’ troppo l’occhio al gossip. Chi li attacca sostiene che va bene l’amore, va bene volersi bene, va bene mostrare la propria gaiezza sui social… ma anche un po’ meno. Perché il rischio di diventare scontati e di passare come personaggi in cerca di visibilità mediatica a tutti i costi è dietro l’angolo.

In riferimento all’episodio della lite, non sono pochi coloro che si sono domandati per quale motivo sia stata sbandierata la ‘frizione’ e subito dopo sia stato fatto vedere un bacio passionale. A chi giova? Piccolo consiglio per i due piccioncini: attenzione, perché a giocare troppo con il gossip, alla fine, si rischia di rimanere scottati.

