Taylor Mega: “Ho avuto molte esperienze con donne”

Non sono lesbica, ma…”. Taylor Mega stupisce i follower su Instagram parlando delle proprie esperienze intime sotto le lenzuola. “Ho avuto molte esperienze con donne”, ha spiegato l’influencer entrata per due settimane nella casa del Grande Fratello come “disturbatrice”, creando un forte legame con Erica Piamonte che proprio nel reality ha confessato la propria bisessualità. “Per me l’amore non ha s…o, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Parole che rispecchiano quanto è accaduto negli ultimi mesi, con i flirt ravvicinati con Flavio Briatore e i Tony Effe, giovanissimo cantante trap romano membro della Dark Polo Gang. E a proposito di Erica conferma: “Ci siamo sentite, le voglio bene. In una settimana si è creato un bellissimo rapporto. È appena uscita da due settimane con un mondo che la sta tartassando. Quando si saranno calmate le acque, sarò felicissima di rivederla”.

