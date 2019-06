Il trionfo di Vasco, sei concerti sold out

E i sei show di Milano diventano un docu in onda su Canale 5

Oltre 350.000 spettatori e sold out in tutte le sei date di San Siro. Sono i numeri da capogiro del tour milanese di Vasco Rossi. Il cantautore modenese colleziona un altro strepitoso successo dopo il record di Modena Park. E il contesto conferma la sua capacità di regalare forti emozioni a tre diverse generazioni. Anche l’ultimo show è stato un successo, una festa per tutti.

La chiusura è stata col botto, letteralmente, grazie ai giochi d’artificio che illuminano il cielo di San Siro: ‘Qui si fa la storia’, mai titolo fu più azzeccato per questo straordinario tour, che avrà una coda a Cagliari (18 e 19 giugno). I 6 concerti di Milano, inoltre, diventeranno un docu-concerto in onda su Canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata. Si intitola ‘Siamo solo noi – 6 come 6‘ ed è il racconto delle sei serate alla scala del rock con il commento di Vasco che in una intervista esclusiva con Giorgio Verdelli ripercorre la storia dei suoi 29 concerti nello stadio milanese in 29 anni.