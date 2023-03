“What’s love?”, l’amore romantico vince sul matrimonio combinato

Il film di Shekhar Kapur con Lily James ed Emma Thompson arriva nelle sale dal 16 marzo

Arriva nelle sale dal 16 marzo “What’s love?“, il film di Shekhar Kapur con Lily James ed Emma Thompson che racconta la storia della giovane regista Zoe che decide di girare un documentario in Pakistan sul matrimonio combinato del suo vicino e amico d’infanzia Kazim (Shazad Latif).

La pellicola è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, dove si è aggiudicata il Premio “Ugo Tognazzi” per la Miglior Commedia.

La sinossi del film

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Le parole del regista

“Amore e intimità: le parole più usate e allo stesso tempo più fraintese del nostro vocabolario, eppure cerchiamo e ricerchiamo il vero senso di queste parole. È questo che ho trovato esaltante nella sceneggiatura di Jemima. L’opportunità di esplorare queste parole in profondità, pur contenendole in una commedia romantica. E poi, come faccio sempre, lavoro con i miei attori mentre ognuno di noi esplora il significato che queste parole hanno per noi. È stato un viaggio incredibile… e ora tocca a voi, agli spettatori. Per unirvi alle nostre lacrime, alle nostre risate e alla nostra ricerca. Per voi stessi”, ha detto il regtista Shekhar Kapur.