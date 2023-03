Valentina Ferragni torna social: foto hot dal Messico

La sorella di Chiara riappare più in forma che mai, si è fidanzata?

Valentina Ferragni torna social mostrando alcuni scorci di una vacanza bollente in Messico. Posta bikini animalier con fondoschiena imperdibile, sorrisi smaglianti con la birra tra le mani, oltre a panorami mozzafiato da Tulum. Pare che sia in viaggio con un ragazzo misterioso, più piccolo di lei, che sembra averle fatto perdere la testa. Dopo l’addio a Luca Vezil, per la prima volta la sorellina di Chiara Ferragni non conferma e non smentisce le indiscrezioni sulla nuova relazione. Quando il silenzio vale più di mille parole…

Valentina Ferragni posta dal Messico

Dopo giorni di silenzio social Valentina Ferragni riappare mostrando alcuni scorci della sua vacanza a Tulum. Le indiscrezioni la vogliono in viaggio con un misterioso ragazzo che le avrebbe fatto perdere la testa, ma la sorellina di Chiara Ferragni prima ha replicato con lunghe giornate di assenza da Instagram (che hanno fatto addirittura preoccupare i fan), poi ha risposto con alcuni scatti sexy. Nelle immagini messicane l’influencer si lascia fotografare di spalle con il suo fondoschiena rotondo coperto appena da un costume animalier. In grandissima forma posta poi un’immagine sorridente in bikini fucsia con una birra tra le mani e un altro scatto da dietro in cui pare abbracciare il mare. E’ evidente la felicità e la spensieratezza di Valentina Ferragni, che si è lasciata alle spalle la relazione finita con Luca Vezil e si prepara a vivere intensamente un nuovo amore.

Il silenzio social di Valentina Ferragni

Chissà se Valentina Ferragni ha voluto depistare il gossip con il suo silenzio social. Dopo le sfilate di Parigi, dove è apparsa più scintillante e sexy che mai, l’influencer è partita per il Messico senza lasciare traccia su Instagram. Manco una Storia per raccontare le fasi del suo viaggio, per una settimana fino a quando non ha resistito alla tentazione di pubblicare la bellezza di Tulum. Ora i fan attendono che Valentina esca allo scoperto con il suo nuovo amore e ufficializzi l’avvio di una nuova relazione.

La storia con Luca Vezil

Valentina Ferragni è stata fidanzata per nove anni con Luca Vezil. La scorsa estate, i due avevano vissuto un periodo di lontananza e una crisi che non sono riusciti a superare. In autunno l’annuncio della rottura. Luca ha lasciato intendere che la decisione di chiudere la storia d’amore fosse stata presa proprio dalla Ferragni. Valentina del resto non ha replicato nemmeno agli auguri social del suo ex in occasione del 30esimo compleanno e ha voltato le spalle al passato. Smentito il flirt con l’attore spagnolo Alvaro de Juana (“Scoop totalmente infondato… Pablo è l’unico uomo della mia vita”), si è goduta qualche mese di singletudine, fino all’amore messicano…