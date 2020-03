Uomini e Donne sospeso in anticipo senza avviso? Il web protesta

Uomini e Donne sospeso senza avviso? Il programma oggi non va in onda

Uomini e Donne è stato già sospeso? Oggi il programma di Maria De Filippi non va in onda. Una spiacevole sorpresa per il pubblico di Canale 5, che attendeva di assistere alle vicende legate al Trono Over. Dame e cavalieri non ci terranno compagnia questo lunedì 16 marzo. Sapevamo che la trasmissione avrebbe subito una pausa, ma la sospensione sarebbe dovuta iniziare il prossimo 23 febbraio. Nessun avviso da parte del programma, che sui social fino a 21 ore fa segnalava le anticipazioni del Trono Over. Infatti, i telespettatori erano convinti che ci sarebbe stata una puntata ricca di colpi di scena con discussioni molto accese, con Gianni Sperti protagonista. Tutto questo è, dunque, rimandato. Non sappiamo quando il programma di Maria De Filippi tornerà a farci compagnia. Vi segnaliamo che potrebbe tornare in onda nella giornata di domani, per ora essere sospeso dal 23 marzo. Per il momento non vengono neanche effettuate le registrazioni di entrambi i Troni. Questa settimana il pubblico avrebbe dovuto vedere almeno le puntate già registrate. Stiamo parlando di quelle del Trono Classico, in quanto una parte dell’ultima registrazione dell’Over è già andata in onda.

La parte finale sarebbe dovuta andare in onda oggi, ma la Mediaset pare abbia deciso all’ultimo minuto di cambiare la programmazione. In questi giorni l’Italia sta vivendo un periodo davvero difficile a causa del Coronavirus. Ed è proprio questo il motivo per cui varie trasmissioni si sono ritrovate a subire un duro stop. Solo ieri, Paolo Bonolis si è lamentato su Instagram per la sospensione del suo Avanti un Altro, che aveva già pronte le puntate, registrate prima del nuovo regolamento del governo. Questa mattina, invece, i telespettatori non hanno visto al timone di Mattino 5 Federica Panicucci!

Intanto, sembra proprio che i telespettatori non abbiano preso affatto bene la notizia. Senza alcun avviso si sono ritrovati in onda su Canale 5 un film, anziché la puntata di Uomini e Donne. La soap Una Vita si è, infatti, conclusa con cinque minuti di anticipo e questo già aveva causato vari sospetti. Al momento, il pubblico si sta scagliando contro la Mediaset, in quanto non è stato fatto alcun annuncio sulla sospensione del programma. Su Twitter sono diversi i telespettatori che appaiono davvero delusi! In questo momento di difficoltà, molti italiani avrebbero voluto svagarsi proprio con il programma della De Filippi.



















Gossipetv.com