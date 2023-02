Ultima sessione di “Blind Auditions” e prima fase di “Cut”

Quinto appuntamento con The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda venerdì 17 febbraio in prima serata. Al centro della puntata, l’ultima sessione di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, che porteranno i coach di The Voice Senior a scegliere gli ultimi concorrenti che andranno a completare le loro squadre. Una scelta complessa, che diventa sempre più strategica. I posti a disposizione nei team dei coach sono infatti sempre meno: solo due per Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino, mentre a Gigi D’Alessio resta un solo posto libero.

Ma non è tutto: una volta completate le squadre, per i coach è subito tempo di prendere delle nuove decisioni. Si apre infatti la prima adrenalinica fase “Cut”, in cui i coach dovranno scegliere tra i dodici concorrenti che compongono il loro team, i sei cantanti che vogliono portare al “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior.

Chi saranno gli ultimi concorrenti a entrare nei team di Loredana, Gigi, Clementino e dei Ricchi e Poveri? E chi, invece, i primi eliminati della fase “Cut”? Lo scopriremo nella nuova puntata di The Voice Senior in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.