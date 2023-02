“Grande Fratello Vip”, Antonino Spinalbese ad Antonella: “Non è un rapporto sano”

Dopo l’ennesimo litigio la sportiva si confronta con i suoi amici per fare un bilancio della situazione

Al “Grande Fratello Vip” le litigate tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono all’ordine del giorno (l’ultima in ordine di tempo è stata la discussione di S.Valentino). La sportiva si confronta con Antonino Spinalbese che, logorato dalle loro urla continue, le consiglia di non sbottare subito ma di trattenersi: “Se devi dirgli qualcosa fai passare qualche giorno, non è un rapporto sano”.

Il consiglio di Antonino: “Trattieni le parole”

Antonella ed Edoardo si prendono e si mollano nel giro di poche ore, destabilizzando il gruppo e rendendo l’aria pesante. Antonino Spinalbese, che già in passato aveva ammesso di provare disagio per le loro continue piazzate, ancora una volta cerca di andare in soccorso dell’amica per farla ragionare. Le ricorda che si trova in un contesto particolare, per cui dovrebbe stare molto attenta a ciò che dice. Con Edoardo sono volate parole grosse, offese che non si pronunciano nemmeno dopo tanti anni di matrimonio. Tutto quello che dice contro di lui non è bello e ha un peso. Secondo l’hair stylist, bisognerebbe far passare la fase di nervosismo prima di sfogarsi, altrimenti si finisce per vomitarsi addosso insulti: “Non sbottare così con Edoardo. Se devi dire qualcosa trattieniti e gliela dici dopo qualche giorno. Non è un rapporto sano questo”.



Il confronto con gli Incorvassi

Osservando Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si è resa conto di quanto il loro rapporto sia instabile, al contrario del suo. Inizialmente li vedeva come due amici, ma con il tempo si è ricreduta. Sono una coppia sana perché tra loro c’è stima e fiducia. Antonella è consapevole che tra lei ed Edoardo ci siano tanti problemi, primo fra tutti la gelosia. Andrea, però, le fa notare che gli Incorvassi sono più grandi di loro e hanno raggiunto un grado di maturità diverso.

Oriana spacca la Casa

L’altro grande argomento di discussione per la coppia è Oriana: Antonella non capisce come mai la venezuelana venga sempre giustificata. Anche Davide, che non adotta due pesi e due misure, pensa che sia ingiusto e ha una pessima opinione della ragazza. Al gruppo si unisce Nikita, che rincara la dose: “Maleducazione, competizione femminile, mancanza di rispetto. I principali fondamenti di Oriana”. Anche lei, se dovesse giudicare la ragazza solamente da un punto di vista dell’intrattenimento, la troverebbe simpatica, ma sotto il profilo umano non la trova una brava persona. Oriana sembra, quindi, non solo spaccare i Donnalisi ma anche la Casa: c’è chi la ama e chi la odia, chi la trova divertente, chi esagerata. Di certo però non passa inosservata e riesce, grazie alla sua esuberanza, a far parlare spesso di sé.

Acque limpide e torbide

Secondo Nikita, giorno dopo giorno la Casa inizia a dividersi sempre di più e, a tal proposito, pensa che si siano venuti a creare due netti gruppi: da un lato persone limpide e oneste, dall’altra invece persone legate da una strategia di gioco: “Sono persone che stanno insieme per la legge dei grandi numeri” esclama. “Una parte è limpida, l’altra è acqua sporca che sembra limpida”.