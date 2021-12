Cosa sappiamo della presunta relazione virtuale tra il principe William e Britney Spears

Quando il gossip reale sembrava non poter dare più altre emozioni, ecco che spunta un libro con dentro un rumor molto goloso: riguarda il principe William e le sue relazioni prima di incontrare Kate Middleton, nei primi anni 2000. Secondo il libro Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan scritto dall’autore Christopher Andersen, il figlio di lady Diana, da ragazzo, ha avuto una relazione virtuale con Britney Spears, ai tempi già popstar ambitissima e molto amata, nel pieno vortice del successo.



Mai avremmo pensato a un match simile, ma in effetti abbiamo già visto che l’unione tra principe britannico e celebrità americana funziona: Harry e Meghan insegnano. E se torniamo indietro al periodo in cui il principe William si godeva la sua tarda adolescenza prima di approdare all’università (siamo alla fine degli anni Novanta, primi anni 2000) tutto torna. Milioni di sliding doors su come sarebbe potuta andare se questa conoscenza non fosse rimasta sul piano delle telefonate e delle email affollano la nostra mente. Se ci fosse stata Britney Spears al posto di Kate Middleton? Secondo Andersen, la frequentazione dei due sarebbe rimasta solo sul piano virtuale, con la promessa di incontrarsi ad aleggiare nell’aria. Promessa poi mai mantenuta. Un fitto scambio di mail e di telefonate avrebbe colorato questa amicizia, avvicinando due celebrità con popolarità enorme (per motivi diversi) nonostante la distanza siderale.



Le sliding doors si chiudono al pensiero della reazione della regina Elisabetta e del principe Carlo, se solo la relazione fosse andata in porto. Un conto è il principe Harry, che pure ha destabilizzato parecchio l’equilibrio monarchico, ma non è in lizza per la corona; un conto è l’erede al trono, nato per continuare la tradizione con accanto una moglie che sia all’altezza delle aspettative dei sudditi e della famiglia reale. Kate Middleton, dopo anni di fidanzamento e persino una rottura nel mezzo (intorno al 2007) pare aver superato subito e a pieno titolo questo scrutinio: un giudizio di cui la royal family britannica non si è mai dovuta pentire.

Una relazione del principe William con Britney Spears forse avrebbe risparmiato parecchio dolore alla popstar, che nell’ultimo decennio ha vissuto sotto la tutela di suo padre e solo ora, dopo un processo mediatico e una battaglia legale senza precedenti, ha ripreso possesso della sua vita. Ma non sarebbe stata comunque attuabile, se consideriamo le fitte maglie dell’aristocrazia che già hanno faticato ad aprirsi per ammettere una commoner deliziosa come Kate Middleton.



