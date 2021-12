Ma la tenerezza delle foto del principe Harry da piccolo mentre faceva il presepe vivente?

Quella dei presepi viventi in casa Windsor è un’autentica tradizione, iniziata ben prima che nascessero i piccoli di casa Cambridge. Lo dimostrano alcune dolcissime foto del principe Harry da piccolo impegnato a prendere parte alle recite scolastiche di Natale. Se finora pensavamo che il talento recitativo fosse solo del principe George, che qualche anno fa prese parte al presepe vivente della sua scuola per la gioia di papà William – “Sono andato al presepe di mio figlio. È stato divertente: era una pecora”, così aveva raccontato il duca di Cambridge in visita alla Bridge House della Bbc a Media City, Salford –, ora sappiamo che nella royal family anche lo zio Harry da bambino amava recitare. La riprova arriva da alcuni scatti ritrovati negli archivi della famiglia reale, che lo ritraggono in costume natalizio.



La prima foto risale al 1987, quando il figlio minore di Carlo e Diana aveva solo tre anni. In calzamaglia rossa, abbinata alla cuffietta di lana, e abitino verde il piccolo Harry tiene per mano la maestra e un suo compagno d’asilo, pronto a raggiungere il palco per interpretare quello che ha tutta l’aria di essere un folletto di Natale.



L’anno successivo Harry appare perfettamente a proprio agio in quello che ha tutta l’aria di essere un costume da pastore o, in alternativa, da saggio con tanto di copricapo e tunica ricamata. Poco interessato alle performance artistiche è invece il principe William, che preferisce godersi lo spettacolo da lontano, senza salire sul palco. Così piccoli eppure già così diversi.



