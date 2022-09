Elodie lancia… “Proiettili” con Joan Thiele, nuovo singolo tema della colonna sonora di “Ti mangio il cuore”

Firmato anche da Elisa il brano ha accompagnato l’esordio cinematografico della cantante alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Elodie lancia “Proiettili”, il nuovo singolo con Joan Thiele, (disponibile dal 16 settembre), che ne ha curato la produzione e la scrittura insieme ad Emanuele Triglia e ad Elisa.

Il brano è tema della colonna sonora originale del film “Ti mangio il cuore”, esordio cinematografico dell’artista, presentato nella sezione “Orizzonti” alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che sarà al cinema dal 22 settembre.

La canzone riprende il tema del film di Pippo Mezzapesa, ovvero l’amore impossibile tra Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da Elodie e Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, interpretato da Francesco Patané. “Ti mangio il cuore” è una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio”, ha scritto la stessa Elodie sul suo profilo Instagram e di questo racconta il brano.

“Sullo sfondo di una guerra tra famiglie si accende un amore proibito che cambierà le sorti di intere generazioni”, così recita la presentazione della pellicola, liberamente tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Entusiasta della sua esperienza sul set Elodie ha detto: “Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po’ come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia”.

Ecco il testo della canzone:

Nella notte sento colpi

Le parole son pistole

Volano lontane

Luci spente, una bambina

Si nasconde tra le note

Gioca a far la regina

Proiettili come canzoni

Veloci nella luce, resto senza voce

Prometterò che il sole sorge sempre

Anche se poi non brucia

Il sale mi fa bene, non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Che la paura è un viaggio e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Buttarmi dentro al fuoco senza avere caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore

Proiettili come intenzioni

Attraversano memorie senza interruzioni

Prometterò che un fiore

Nasce anche dove la terra brucia

Che l’acqua mi fa bene

Non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Rischiare è come un gioco e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Cammino dentro al fuoco senza caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore