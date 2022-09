Per lanciarsi dalle stelle, è uscito il trailer con Cristiano Caccamo e Lorenzo Richelmy

La pellicola debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 ottobre

Federica Torchetti è la protagonista del film Per lanciarsi dalle stelle, in uscita su Netflix.

PER LANCIARSI DALLE STELLE, IL TRAILER E IL CAST

Il canale YouTube di Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola offrendo un primo sguardo sul lavoro.

Per lanciarsi dalle stelle racconterà la storia di una ragazza con una grave forma d’ansia che deciderà di provare a superare le sue paure per rispettare l’ultimo desiderio della migliore amica.

La pellicola vedrà protagonisti due volti molto amati dal pubblico italiano, ovvero Cristiano Caccamo e Lorenzo Richelmy.

PER LANCIARSI DALLE STELLE, LA TRAMA

Netflix ha distribuito anche la sinossi sulla scheda presente sul sito ufficiale, questo il testo: “In questo film spensierato, una giovane donna prova a vincere tutte le sue paure per conquistare la propria autostima in seguito alla morte della sua migliore amica”.

PER LANCIARSI DALLE STELLE, LA DATA DI USCITA

Per lanciarsi dalle stelle arriverà sulla piattaforma di streaming il 5 ottobre.