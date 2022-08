Anne Heche: l’addio del figlio Homer “spero che lei abbia cominciato ad esplorare la libertà eterna”

“Dopo sei giorni di oscillazioni emotive incredibili, rimando con una tristezza profonda e indescrivibile scrive – Spero che mia madre sia libera dal dolore”

Il figlio di Anne Heche ha reso omaggio alla madre, morta in seguito alle ferite riportate durante un tragico incidente stradale a Los Angeles, descrivendola “un’anima gentile e gioiosa, una madre amorevole e un’amica leale”.

“Mio fratello Atlas ed io abbiamo perso nostra madre. Dopo sei giorni di oscillazioni emotive incredibili, rimango con una tristezza profonda e indescrivibile. Spero che mia madre sia libera dal dolore e abbia cominciato ad esplorare quella che mi piace immaginare come la sua libertà eterna”, ha scritto il ventenne Homer Laffoon, a proposito dell’attrice

Heche è rimasta attaccata alle macchine per valutare la possibilità di una donazione di organi, in base alle sue volontà, ma per la legge della California una persona è considerata deceduta dopo la morte cerebrale.