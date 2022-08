Il gran ritorno di Johnny Depp al cinema: sarà il regista del film “Modigliani”… e a produrlo c’è l’amico Al Pacino

Si tratta di un biopic sulla vita del grande artista italiano

Il nuovo inizio di Johnny Depp nel cinema, dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard, passa da una prestigiosa regia. L’attore infatti torna dietro la macchina da presa, per la prima volta dopo 25 anni, e sarà il regista di “Modigliani”, un biopic sul grande arista italiano. Ad “aiutarlo” ci sarà l’amico e collega Al Pacino, che condividerà con lui e con Barry Navidi la produzione della pellicola.

Il “Pirata” sembra voler tornare sulla scena cinematografica alla grande insomma, e dopo essersi mostrato imbellettato e con parrucca nei panni di Luigi XV nel film ” Jeanne du Barry” dalla regista francese Maïwenn Le Bescocui, nel quale interpreterà proprio il sovrano di cui la du Berry diverrà l’amante, è pronto a dirigere nuovamente un film dopo 25 anni.

Il suo esordio alla regia risale in realtà al 1993 con “Stuff”, mentre nel 1997 diresse se stesso in “Il coraggioso (The Brave)”.

“Modigliani”, che si svolge a Parigi nel 1916, si basa sulla vita del celebre pittore italiano ed è un adattamento dell’omonima commedia di Dennis McIntyre. Il film racconta le 48 ore più turbolente e importanti dell’artista nella capitale francese, quelle che daranno una svolta alla sua vita e alla sua carriera.

“Sono incredibilmente onorato di portare con grande umiltà la saga della vita del signor Modigliani sul grande schermo. È stata una vita di grandi difficoltà, coronata da un grande trionfo, una storia universalmente umana nella quale tutti gli spettatori si possono identificare”, ha detto Depp commentando il film a Hollywood Reporter. La produzione del lavoro dovrebbe iniziare in Europa nella primavera del 2023, mentre il cast dovrebbe essere svelato a breve. La notizia certa è che ad affiancarlo nella produzione ci sarà l’amico e collega Al Pacino, che con lui è stato compagno di set in una pellicola cult come “Donnie Brasco”.