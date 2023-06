Lucarelli parla di Barbara d’Urso dopo i funerali di Berlusconi

Selvaggia Lucarelli piomba nuovamente su Barbara d’Urso. Non è la prima volta che la giornalista si mette a fare le pulci alla conduttrice Mediaset. I precedenti sono diversi. Nelle scorse ore è ricapitato. Motivo? La giudice di Ballando con le Stelle ha trovato non brillantissimo l’intervento della timoniera di Pomeriggio 5 ai funerali di Silvio Berlusconi, che si sono svolti mercoledì 14 giugno. Intercettata dalla stampa fuori dal Duomo di Milano, ‘Barbararella’ ha ricordato un aneddoto vissuto in prima persona assieme al leader di Forza Italia. Aneddoto che la Lucarelli ha ritenuto egoriferito. Questo il racconto della d’Urso:

“Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara, conoscendomi da piccolina. Una delle cose divertenti che posso raccontare è una delle ultime serate che ho fatto su Canale 5. Lui mi chiamò la mattina dopo: “Signora d’Urso, le vuole parlare il presidente”. Io dico: “Silvio, che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?”. Lui era sempre molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: “Sei stata bravissima, come sempre. La più brava di tutte. Secondo me, però, guarda… come ti sei vestita, ieri sera, con quel tipo Chanel e capelli così sciolti. Ecco secondo me stavi meglio nel promo che è stato mandato in onda, avevi la treccia e avevi l’abito lungo per una prima serata su Canale 5. In questo momento mi vestirei in questo modo”. “Vabbè Silvio, non è possibile”, gli risposi. Lui era anche questo”.

La Lucarelli ha riproposto il video sui suoi profili social, commentandolo in modo caustico: “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”. Chiara e palese la stoccata della giornalista che ha reputato il racconto della d’Urso un’autocelebrazione di sé piuttosto che un ricordo sentito del fondatore di Fininvest e di Forza Italia.

Non è la prima volta che nelle ultime ore la conduttrice partenopea finisce al centro dell’attenzione. Ieri sera è successa una cosa alquanto curiosa in tv. La d’Urso è stata ospite nello Speciale del Tg5 dedicato a Berlusconi ed ha conversato con Paolo Del Debbio che, a sorpresa, sul finale della chiacchierata, ha fatto dell’ironia tagliente sul suo modo “emozionante” di porsi davanti alle telecamere.

Il video dell’uscita di Del Debbio è diventato virale in un amen sui social, anche perché si è notato quanto la d’Urso sia rimasta basita dalle parole del giornalista. Come quasi sempre capita quando c’è di mezzo ‘Barbarella’, gli utenti si sono divisi: c’è chi ha elogiato Del Debbio per aver messo in evidente imbarazzo la collega (la faccia della d’Urso è stata tutta un programma) e chi invece ha criticato il timoniere di Dritto e Rovescio, ritenendo il suo modus operandi in quel determinato frangente fuori luogo.