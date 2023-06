Amici Full Out, ecco cos’è successo al concerto di Roma

Durante i mesi passati nella casetta di Amici, Wax e Aaron hanno discusso più volte e a quanto pare anche dopo la fine del programma i due non sono diventati esattamente bff. Lo scorso 11 giugno durante il Rock in Rome presso l’Ippodromo delle Capannelle, c’è stato il concerto Amici Full Out (che andrà in onda il 20 giugno alle 21:20 su Italia 1 e molti spettatori hanno notato un dettaglio. Wax si è scatenato sulle note dei singoli di quasi tutti i suoi colleghi, tranne nel momento in cui Aaron si è esibito con i suoi pezzi.

Sembra che Wax non si sia sforzato di trattenere un certo prurito durante le esibizioni di Aaron sul palco di Amici Full Out. Mentre quest’ultimo cantava ‘Universale’, tutti i compagni alle sue spalle si sono scatenati, tranne Wax.

Ancora scintille tra Wax e Aaron reduci da Amici 22. I due cantanti si sono esibiti insieme al resto del gruppo sul palco di Amici Full Out, lo show che si è svolto a Roma domenica 11 luglio che ha riunito molti dei protagonisti dell’ultima edizione del talent. Nonostante la scuola sia chiusa ormai da diverse settimane, sembra che i due ragazzi siano ancora sul piede di guerra per via di vecchi malumori.

Come hanno notato diversi fan, sembra che Wax non si sia sforzato di trattenere un certo prurito durante le esibizioni di Aaron sul palco. Mentre quest’ultimo cantava ‘Universale’, tutti i compagni alle sue spalle si sono scatenati. Tutti tranne Wax, che sembra mantenere un atteggiamento impassibile rispetto al resto del gruppo. Non solo, come testimoniano alcuni video circolati sui social nei giorni successivi al concerto, Wax avrebbe evitate di applaudire e anzi, secondo la lettura dei labiale di alcuni spettatori avrebbe persino commentano qualcosa come “Ma vattela a piglià…”. Lo spettacolo, andato in scena a Roma, sarà tramesso nella prima serata di martedì 20 giugno su Italia 1, ore 21:00.

D’altronde è cosa nota tra gli appassionati al programma che i due cantanti abbiano avuto diversi scontri nella scuola. Tra le liti più note, quella risalente alle critiche che Wax aveva ricevuto dalla stampa, che lo avevano mandato letteralmente su di giri. “Non mi piace quello che ho sentito”, aveva commentato Aaron. “Non posso credere alle mie orecchie, tu non puoi mandare a quel paese”, lo aveva bacchettato. Poco tempo prima i due erano stati protagonisti di un altro aspro scontro: “Ora ti faccio vedere io. Mi sta sulle palle che dietro fa così, mi dà veramente fastidio. Mi sono incazzato”, si era sfogato Aaron in occasione di un guanto di sfida. “Vaffanclo brò, mi sono rotto i cogioni”, aveva sbottato Wax durante il faccia a faccia. “Non dà modo di confrontarsi, poi parliamo di artisti”. E poi ancora: “Che ca**o vuoi? Se mi reputo un’artista o un cantante io lo dico”, ha sbottato di nuovo Wax.