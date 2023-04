Amici serale: Wax rifiuta il guanto di sfida di Arisa

Ad Amici, Wax è in difficoltà per il guanto di sfida che Arisa gli ha lanciato. Il cantante non riesce a scrivere le barre sulla canzone “Non l’hai mica capito”. La sua coach prova a farlo ragionare: “Non ti farà crescere, i limiti vanno superati”, ma lui decide ugualmente di lasciar perdere.

Nella scuola di Amici, Wax continua a lavorare al guanto di sfida “Canzone con dedica”, che la sua coach Arisa gli ha lanciato contro Angelina. Il cantante però, come si vede nel Daytime del 12 aprile, riscontra qualche difficoltà, tanto che alla fine decide di rinunciare.

Il guanto di sfida sulle note di “Non l’hai mica capito” mette a dura prova Wax. Durante una lezione, il cantante si sfoga con la vocal coach che lo segue, spiegandole di non essere ancora riuscito a scrivere le barre: “Ci ho provato in tutti i modi, non ci riesco”. Continuando ad avere difficoltà, decide di parlarne al telefono con la sua prof Arisa: “In questi tre giorni ci ho lavorato tanto e ho cercato di spremere le meningi per scrivere qualcosa di carino, ma non riesco a farlo, è come se avessi un blocco. Volevo chiederti se fosse possibile non farlo”.

Arisa però cerca di fargli capire che ci deve provare lo stesso: “Non vorrei che diventasse un’abitudine. La vita qui fuori non è così, porta a termine il compito. Il tempo che hai tu ce l’hanno tutti”. “È un problema mio con questa canzone, è da tre giorni e mezzo che ci sto provando. Ok, faccio questo ca**o di guanto”, ha concluso l’allievo.