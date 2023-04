Masterchef Spagna, la prova in esterna finisce male: 44 persone intossicate

Disavventura durante l’undicesima edizione della versione spagnola di Masterchef. Le autorità sanitarie della regione di Valencia hanno reso noto che 44 persone hanno sofferto “un’intossicazione alimentare” nel corso di una partecipazione di una puntata del cooking show. I fatti sono stati denunciati da una donna sui social, che ha accusato un malore dopo aver mangiato alcune pietanze preparate durante una registrazione della trasmissione.

Cosa è successo Gli aspiranti chef sono stati chiamati a riproporre un menu di Rakel Cernicharo, ospite della puntata durante un’esterna presso il Parco oceanografico di Valencia. Qualcosa però è andato storto, e oltre alla donna sono rimaste intossicate circa 40 persone. I sintomi osservati tra coloro che sono stati colpiti dall’intossicazione corrispondono a quelli di una gastroenterite, hanno aggiunto le autorità sanitarie. “Ho perso 5 chili in tre giorni. Sono dovuta andare al pronto soccorso per poter smettere di vomitare. Non hanno avuto nemmeno la decenza di scriverci per scusarsi”, aveva denunciato la donna.

Le scuse di Masterchef Shine Iberia, casa produttrice responsabile del programma ha diramato ad alcuni media un comunicato in cui afferma che quanto accaduto è stato una eccezione: “Siamo molto dispiaciuta per l’indisposizione che ha colpito alcuni dei commensali che hanno assistito alla registrazione. Siamo rimasti in contatto in ogni momento attraverso l’Oceanogràfic, in quanto si trattava di dipendenti dell’azienda”. E termina spiegando: “Si tratta di un caso eccezionale, il primo in 11 anni di Masterchef in Spagna, un programma dove è una priorità assoluta quella di garantire la salute delle persone coinvolte”.