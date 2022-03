Ilary Blasi e Francesco Totti insieme: i due sorridenti alla festa per i 6 anni della figlia Isabel

Nessuna rottura tra la conduttrice 40enne e l’ex capitano della Roma 45enne

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a posare insieme, l’uno accanto all’altra sorridenti e sereni. I gossip sul possibile addio non hanno scalfito troppo l’umore della coppia: i due si sono divertiti alla festa per i 6 anni di Isabel. Le foto condivise sul social, come pure i video, li immortalano così all’evento, dove sono andati anche i fratelli maggiori della piccolina di Casa, Cristian, 16 anni, e Chanel, 14.

Nessuna rottura tra la conduttrice 40enne, che il 21 marzo tornerà in tv con l’Isola dei Famosi, e l’ex Capitano della Roma 45enne. Il party per il compleanno della figlia minore è stato speciale: tantissimi amici, un allestimento coloratissimo, con palloncini e luci a led, musica e divertimento.

Ilary e Francesco hanno voluto un animatore che facesse scatenare i piccoli ospiti, un laboratorio di braccialetti, una violinista travestita da fatina e una torta mega a più piani.

La festeggiata, raggiante, con la sua solita carica, si è goduta ogni istante della festa, lasciandosi coccolare dal fratellone a cui è legatissima.

Il dolce gigantesco ha sorpreso la bambina: per spegnere le candeline ha dovuto girarci intorno, ma nessun problema. Gioiosa, allegra, Isabel ha catalizzato l’attenzione di tutti. Mamma e papà, da lontano, hanno ammirato la biondina che pare aver ereditato lo stesso fascino e la stessa allegria dell’ex Letterina di Passaparola, come pure l’esuberante ironia dell’ex campione giallorosso.

