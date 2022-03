Sophie Codegoni e Alex Basciano, tatuaggio in coppia: ecco cosa si sono disegnati i due

Dopo il GF Vip arriva il loro primo gesto d’amore, quasi un ‘pegno’

Sophie Codegoni, eliminata giovedì scorso dal GF Vip, dopo l’esperienza al reality ha riabbracciato Alex Basciano. I due hanno trascorso un weekend ‘vicini, vicini’. Per l’ex tronista di Uomini e Donne 20enne e il 32enne è arrivato pure il primo tatuaggio in coppia: i due svelano cosa si sono fatti disegnare sul social.

Innamorati, appassionati, felici, Sophie e Alex hanno già deciso che andranno a Milano a convivere. Tra baci e abbracci, per suggellare il loro forte sentimento, si sono regalati un tattoo. Hanno deciso di farlo all’interno del labbro inferiore, come svelarlo nelle loro IG Stories. La bionda ha scelto la parola “rebel”, ribelle in italiano. Basciano ha optato per “respect”, rispetto. “Partner in crime”, hanno scritto per sottolineare il loro primo gesto d’amore.

“Tornata nella realtà carica di emozioni, nuove amicizie e un viaggio che mi porterò sempre nel cuore. Non trovo le parole per descrivervi tutto quello che sto vivendo e provando ma inizio dicendovi grazie per avermi seguita e supportata ogni ora e ogni giorno”, ha scritto Sophie nel suo post.

Con Alex ha trovato il suo equilibrio, nonostante il legame abbia scatenato l’ironia di Fabrizio Corona, con cui la Codegoni ha avuto un flirt prima del GF Vip. L’ex re dei paparazzi prende in giro i due ex gieffini, ironizza persino sul loro tatuaggio, ma i due al momento non replicano, preferiscono che a parlare siano i fatti, al di là delle malignità.

gossip.it