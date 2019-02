Anastasio è il nuovo testimonial di Aw Lab

Anastasio, recente vincitore di X Factor e grande sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo, é il volto della campagna di Aw Lab legata, oltre che alla presentazione delle nuove collezioni, ad un contest che nasce per coinvolgere i giovani che nella loro vita sognano di diventare artisti. Un concorso aperto a tutti e che conta sulla speciale partecipazione di professionisti del valore assoluto come Jake La Furia, rapper solista e founder dei Club Dogo, e Big Fish, uno dei producer che hanno segnato di più la scena del rap italiano di questi ultimi anni.

L’iniziativa di Aw Lab conta sulla straordinaria presenza di Anastasio anche nel ruolo di giudice. La finalità del contest, che da la possibilità ai giovani di scrivere testi inediti, cimentarsi con il proprio talento e in caso di vittoria, farsi produrre professionalmente il proprio singolo, ha convinto il giovane artista, apprezzato dal pubblico e dagli addetti ai lavori per la sua eccezionale capacità di scrittura, a dare il proprio prezioso contributo.

ANSA