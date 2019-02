Domenica torna “Quelli che il calcio”, su Rai2: ci sarà anche Paola Turci

“Quelli che il Calcio” torna domenica alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata è Paola Turci che si esibisce con “L’ultimo ostacolo”, il brano presentato sul palco dell’Ariston, attualmente tra le canzoni sanremesi più trasmesse in radio, che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a marzo. Al grande tavolo siedono la showgirl Eleonora Pedron, la giornalista Francesca Brienza, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi. I divertenti sketch sono affidati ai comici di Quelli che il Calcio: Ubaldo Pantani diventa l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, Federico Russo dà voce a Lele Adani imitando il commentatore della Garra Charrua, Brenda Lodigiani torna nei panni di una spassosa Arisa e in quelli di un’irresistibile Diletta Leotta, Antonio Ornano è l’irritabile immunologo Roberto Burioni e infine Toni Bonji si sdoppia nell’improbabile commentatore Paride Coccio e nel Professor De Riccardis. Mimmo Magistroni va a Carugate (MI) per proporre la moviola in “4K” dei gol del campionato, aiutato dai giovani calciatori del paese, e per presentare lo show del momento: “Chi vuol essere Fulvio Collovati?”. Dario Vergassolainvece si avventura nel Carnevale di Cento (FE) per seguire i carri della tradizionale festa.

Rocco Tanica presiede il Salottino TV per commentare la “bella” televisione della domenica, Emanuele Dotto alla postazione tecnica riporta le novità dai campi di Serie A e Melissa Greta Marchetto con la consueta simpatia condivide dalla postazione web i contributi più divertenti della rete. Al Pub di Corso Sempione Federico Russo ospita l’ex ciclista sempre più influencer Dino Zandegù, il comico Herbert Ballerina, la cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone, e Renato Nepa, il fantallenatore rimborsato da Boateng. La colonna sonora della puntata è affidata invece ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”. A raccontare le partite della Serie A dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Spal – Fiorentina tocca all’attore Ivan Bacchi e al cantautore Lorenzo Baglioni; alle 15:00 per Udinese – Chievo presenti il leggendario commentatore Bruno Pizzul e il telecronista Ferruccio Gard; per Genoa – Lazio ci sono invece l’ex calciatore Claudio Onofri e la conduttrice Anna Falchi; per Empoli – Sassuolo presenti invece le wags Clarissa Franchi, compagna del difensore Giovanni Di Lorenzo, e Sara Peluso, moglie del terzino neroverde Federico. A Fabrizio Biasin è infine affidato il racconto del prepartita di Inter – Sampdoria delle ore 18:00.