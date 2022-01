Cosa sta succedendo tra Julia Fox, Kanye West e Madonna?

La pseudo neo coppia è apparsa in numerosi scatti insieme alla popstar, tanto da farci chiedere ancora se si tratti davvero di una storia o di una strategia di marketing più estesa

Julia Fox e Kanye West si stanno frequentando. O forse no. Forse è solo una strategia di marketing come hanno dimostrato tutti i look Balenciaga e Diesel by Glenn Martens indossati da Julia Fox in uno shooting post appuntamento, apparso su Interview Magazine la settimana scorsa e corredato da uno strano testo scritto dalla stessa Fox in cui raccontava come fosse uscire con Kanye (in tutto questo, ricordiamo che è stata annunciata da poco la collaborazione tra la linea Yeezy Gap e Demna, proprio il direttore creativo di Balenciaga).



Comunque, riprendendo le fila e tornando a parlare delle avventure della pseudo neo coppia, in questi giorni i due sembrano essersi presi una pausa dai loro appuntamenti a New York City, per trascorrere del tempo con un gruppo di famosi amici del rapper a Los Angeles. Tra cui, c’è anche Madonna.





West, 44 anni, e Fox, 31, sono stati fotografati da Ricardo Gomes, fotografo di Madonna, e postati su Instagram giovedì mattina presto. Nelle foto, che si trovano anche sul profilo della popstar, si vedono il pugile Floyd Mayweather, il giocatore di Football americano Antonio Brown e altri, tutti sdraiati su un gigantesco divano, in una stanza privata del Delilah, uno dei ristoranti più noti di L.A. All’estremità ci sono Julia Fox e Kanye West, lei con la gamba sopra alla sua.



Foto tra amici, foto tra Madonna e Julia Fox, foto tra Ye e Madonna. Che sia marketing, una collaborazione moda, una collaborazione musicale in vista del sequel di Donda di Kanye, una serie di appuntamenti reali con amici reali, forse nemmeno ci interessa più, e preferiamo abbandonarci a elucubrazioni su quella che sembra essere già “la storia d’amore del 2022”.



l loro primo incontro, avvenuto la vigilia di Capodanno, a Miami, Julia ne aveva parlato su Interview così: «Ho incontrato Ye a Miami la vigilia di Capodanno ed è stata una connessione istantanea. La sua energia è così divertente da avere intorno. Ha fatto ridere, ballare e sorridere me e i miei amici per tutta la notte. Abbiamo deciso di mantenere viva l’energia e tornare a New York per vedere Slave Play [un’opera teatrale, ndr]». E poi continuava: «Il volo di Ye è atterrato alle sei e lo spettacolo era alle sette ed era lì in orario. Sono rimasta davvero colpita. Dopo lo spettacolo abbiamo scelto di cenare da Carbone che è uno dei miei ristoranti preferiti. Ovviamente. Dopo cena Ye aveva anche un’altra sorpresa per me. Sono ancora sotto shock. Aveva preparato un’intera suite d’albergo piena di vestiti.Era il sogno di ogni ragazza che diventava realtà». Come Cenerentola.



Cosmopolitan.it