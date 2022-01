“Belen stava con me, ma soffriva molto per il matrimonio”: le confessioni di Andrea Iannone

Andrea Iannone si racconta a Verissimo. Dalla vita privata a quella professionale. Dalla relazione con Belen al rapporto col motociclismo. “Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte”, dice al termine di un anno che gli ha dato molta importanza dal punto di vista televisivo, in virtù della partecipazione a Ballando con le Stelle. E’, insomma il momento di tirare le fila del suo percorso, fatto anche di problmi giudiziari di cui è stato – ingiustamente – vittima.

Non a caso Iannone, ospite di Silvia Toffanin, parte proprio dal commentare la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport che nel dicembre del 2019 l’ha sospeso per quattro anni per doping: “Avevo già elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza – afferma – Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita e oggi sono qua”.

A Toffanin che gli chiede se creda ancora nella giustizia sportiva, Iannone risponde: “Per 16 anni ho fatto controlli e sono sempre risultato negativo a qualsiasi tipo di sostanza. E’ stato riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente, ma semplicemente mangiando un pezzo di carne al ristorante, ma non è bastato”. Al suo fianco all’epoca c’era l’influencer Giulia De Lellis, con cui si sarebbe separato di lì a poco (lei oggi è legata a Carlo Gussalli Beretta, erede della famosa dinastia di armatori).

Su Belen e Giulia De Lellis

Oltre che per i successi sportivi il campione di MotoGP è stato sotto i riflettori per le sue chiacchierate storie d’amore con Giulia e Belén Rodríguez: “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito – ricorda – Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

A proposito della showgirl argentina, invece, con cui ha fatto coppia dal 2016 al 2018, rivela: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

Iannone è single. E intanto Belen rivede Stefano

Parole, quelle di Iannone, che arrivano proprio nei giorni in cui Belu sembra essersi riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino: i due sono stati avvistati, sorridenti e complici, all’aeroporto di Milano. Un ritorno di fiamma per cui i telespettatori tifano dopo la fine della storia d’amore di lei con Antonino Spinalbese, ex hairstylist 25enne da cui a luglio ha avuto la figlia Luna (la seconda, dopo Santiago, avuto invece da Stefano). Iannnone, invece, non si è più fidanzato. Alla domanda se ci sia una nuova donna nella sua vita, Andrea conclude: “Al momento non sono innamorato, ma sto bene così”.



