Il nuovo album di Adele sarà “incredibile”

Il piú caro amico di Adele, Alan Carr, ha definito “incredibile” il prossimo album del cantante. Il comico 44enne è stato per anni il migliore amico della star di “Rolling In The Deep” ha cantato le lodi di Adele dopo aver dato una sbirciatina ad alcuni dei suoi nuovi brani. Parlando con Michelle Visage per il settimanale Grazia Inghilterra, la star televisiva ha rivelato che Adele ha ancora la sua voce caratteristica facendo intendere che la grande perdita di peso di Adele che dopo il divorzio si é sottoposta a una drastica cura dimagrante (per alcuni con un notevole cambio dei connotati ai quali eravamo abituati) non ha fatto danni alle corde vocali della star.

Le osservazioni di Alan arrivano appena un mese prima che l’ultimo album di Adele venga pubblicato nel febbraio 2021.

Durante l’intervista Alan ha rivelato di aver avuto la fortuna di ascoltare un po’ del nuovo materiale di Adele: «In realtà ho ascoltato alcuni brani – ha detto – E Oh mio Dio, è così incredibile. Così stupefacente. Il fatto è che, posso dire questo, i pezzi che ho ascoltato erano versioni assolutamente non mixate e forse un po’ acerbe rispetto a quello che ascolteremo in originale. Tutti mi chiedono: Com’è? Com’è? Ma io posso solo anticipare che ascoltare quella voce è come ascoltare quella di un vecchio amico».

Alan ha anche sostenuto che c’è una sola Adele e che nessun altro artista ha una voce che possa essere paragonata a quella della cantante inglese. «Ci sono alcune persone nelle classifiche che suonano un po’ come Adele e pensi: ‘Oh, suonano come Adele’ e poi quando senti di nuovo la voce di Quella vera dici: ‘Oh no, ce n’è solo una. C’è una sola Adele». L’intervistatrice ha poi insistito sulla possibilità che la perdita di peso possa aver influito sulla voce: «No, no, no, no, ha ancora la voce grossa ma non preoccupatevi!» ha assicurato l’amico. I fan di Adele attendono con ansia il suo nuovo album, il primo registrato dal 2015, e recentemente l’ex batterista dei Pearl Jam, Matt Chamberlain, si è lasciato sfuggire che la star di “Someone Like You” era andata a una sessione di registrazione top secret a Londra per registrare della nuova musica ormai pronta per la pubblicazione. Febbraio quindi é vicinissimo e così sembra anche per il nuovo album di Adele.

Luca Dondoni, Lastampa.it