Canale 5, stasera andrà in onda “Amici come prima”

Stasera, in prima serata e in prima tv su Canale 5, arriva il film “Amici come prima” diretto e interpretato da Christian De Sica.

Cesare Proietti (Christian De Sica) è il direttore di un prestigioso albergo di Milano, appartenente all’imprenditore Massimo Colombo (Massimo Boldi), vivace e arzillo settantenne sulla sedia a rotelle, e alla figlia Luciana (Regina Orioli). A seguito dell’entrata in società di nuovi soci, Cesare viene licenziato e la sua vita cambierà di colpo. Grazie però all’aiuto dell’amico Marco (Maurizio Casagrande), maturerà un’idea geniale: fingersi donna per essere assunta come badante di Massimo. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche inizierà per Cesare, ora trasformato nella bionda Lisa, una doppia vita non semplice da gestire, che gli farà scoprire valori e priorità che aveva perso.