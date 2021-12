Le cartoline di Natale più belle (e dolci) firmate dalle royal family del mondo

Che Natal sarebbe senza le cartoline di auguri royal? Ogni anno, come da tradizione,la royal family inglese condivide uno splendido scatto di famiglia destinato a figurare sulle cartoline di buone feste e così fanno i vari nuclei familiari, da Kate Middleton + William e figli a Carlo e Camilla, finanche alla royal family svedese che quest’anno ha pubblicato uno splendido scatto della principessa Estelle e il principe Oscar. Ma andiamo con ordine.

I primi a lanciare nell’etere i loro auguri sono stati i duchi di Cambridge, pubblicando su Instagram in anteprima la foto che sarà sulla cartolina di Natale 2021. Lo scatto risale a una recente vacanza in Giordania e vede la famiglia al completo in posa tra pelli e rocce del deserto. Realizzata da Matt Porteous, l’immagine vede William e Kate seduti al centro, sorridenti, che posano le mani uno sulla gamba dell’altro, come a voler rendere evidente il loro legame. Ai lati, Charlotte (6 anni) e George (8 anni) siedono composti, lei più seriosa e lui divertito, sempre più simile a papà William. Infine, seduto per terra a gambe incrociate, il piccolo Louis di tre anni ci appare cresciuto come non mai, con i suoi capelli scuri e il sorriso furbo.

La Giordania è un paese caro a Kate Middleton, che vi ha abitato da piccola seguendo il lavoro del padre per la British Airways, e in cui desiderava tornare da tempo. Ecco quindi che la cartolina di Natale 2021 porta stampato il desiderio esaudito di Kate. Oltre a questo, il biglietto di auguri custodisce un’altra dedica, pensata in particolare per il personale sanitario che si è impegnato durante l’emergenza da Covid-19. Sul retro della cartolina si legge: “Non potremmo mai ringraziarvi per tutta la dedizione e il sacrificio che avete dovuto affrontare quest’anno. Saremo per sempre grati”.



Gli auguri di Natale arrivano anche da Clarence House, dove Carlo e Camilla hanno pubblicato su Instagram la foto della loro personalissima cartolina. Incastonata tra gli aghi di un bellissimo abete natalizio c’è la cartolina bianca dalle scritte e bordi rossi, con stampata una foto della coppia decisamente insolita. Nell’immagine si vede Carlo che, in abiti eleganti e mascherina, è intento a sistemare la mascherina bianca della moglie. Uno scatto tutt’altro che banale, che ricorda la situazione sanitaria in cui ancora oggi ci troviamo e l’importanza di impegnarci per proteggere chi amiamo.



Gli auguri arrivano anche dalla Svezia, in particolare dalla principessa ereditaria Vittoria e il marito Daniel, che hanno pubblicato sull’account royal un delizioso scatto dei figli, i principini Oscar (5 anni) e Estelle (9 anni). La nuova immagine mostra i giovani royal sorridenti di fronte a un grande albero di Natale adornato con palline e decorazioni di vetro rosse e bianche. Il piccolo Oscar indossa un costume da Babbo Natale con tanto di cappello, mentre la sorella maggiore, Estelle, tiene in mano un cesto di tradizionali panini allo zafferano. Seguono alcuni scatti #tb presi dagli archivi della royal family svedese, che mostrano la regina Silvia mentre celebra la festa di Santa Lucia con i suoi figli, la principessa ereditaria Victoria, il principe Carlo Filippo e la principessa Madeleine, nel 1984.



