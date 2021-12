Cambio look, cambio vita per Emma Marrone di nuovo sul set nel ruolo di attrice per un nuovo film

Nelle orecchie ancora il boato del pubblico del Forum, negli occhi le lacrime di commozione, nelle vene l’adrenalina dei Maneskin e i Coldplay: Emma ha da poco messo il punto a X Factor, ma già guarda avanti. Altro giro altra corsa, la sua prossima avventura è il nuovo film del regista abruzzese Stefano Chiantini. Emma Marrone sarà Teresa nel Il Ritorno, la sua terza esperienza dietro la macchina da presa, una splendida parentesi cinematografica in attesa di Sanremo 2022.



“Primo giorno di set”, ha scritto Emma ieri sul suo profilo IG, presentando ai suoi followers Teresa, la protagonista del nuovo film di Chiantini, le cui riprese sono iniziate proprio nelle scorse ore. “È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature”, ha continuato svelando il vero motivo dietro al suo pixie cut nuovo di zecca, sfoggiato sul palco di X Factor in occasione della finalissima (in Gucci). La promessa a se stessa e ai suoi fan è di scendere “nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me”, prima di concludere con un “in bocca al lupo” a tutta la crew.



47 anni di Avezzano, Stefano Chiantini ha debuttato alla regia con la pellicola Forse sì… forse no… nel 2004, mentre l’ultima fatica è Naufragi con Micaela Ramazzotti nei panni di “Maria, una donna e una madre disposta a tutto per la sua famiglia” uscito la scorsa estate su Sky Cinema. In mezzo il film drammatico Isole selezionato al Toronto film festival e la web serie di grande successo Una mamma imperfetta, vincitrice di un Nastro d’Argento nel 2013. La nuova sfida è Il Ritorno con Emma al suo primo ruolo da protagonista.



Ormai Emma ha preso sul serio il suo impegno nel cinema, e visti i risultati, con fan e critica che ne tessono le lodi, è una scelta azzeccatissima. Reduce dal successo de Gli anni più Belli e della magistrale interpretazione di Anna al fianco di attori dal calibro di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, Real Brown è tornata a recitare per Gabriele Muccino nella serie A casa tutti bene, family drama in 8 episodi tratto dall’omonimo film del 2018 vincitore alla sessantaquattresima edizione dei David di Donatello e grande successo al box office. “Che viaggio straordinario. Sono davvero onorata di far parte di un gruppo composto da così tante belle persone. Sto vivendo delle emozioni davvero profonde. E ringrazio già da adesso tutti quanti. Che sogno”, l’entusiasmo di Emma nel vestire i panni di Luana, tra pochi giorni sul piccolo schermo (l’appuntamento è su Sky, e in streaming su NOW, a partire dal 20 dicembre 2021 ndr) . Poi sarà tempo di dedicarsi al Festival di Sanremo 2022, altro giro altra corsa in attesa della prossima sfida.



Elle.com