Rai, salgono a 5 le trasmissioni della sede della Sicilia

Salgono a cinque le trasmissioni della sede Rai della Sicilia. Dopo Auditorium (in onda il mercoledì), MusicaMed (in programma il giovedì) e Mediterradio (in onda ogni venerdì ), sempre su Radio Uno a partire da oggi alle 12.30 dopo il Giornale radio regionale prende il via Terre di confine, una trasmissione prodotta dalle sedi regionale della Rai della Sicilia e del Trentino, condotta da Giuseppe D’Agostino. La trasmissione affronta da due punti di vista diversi le questioni di attualità delle due regioni. Da domani il palinsesto regionale si arricchisce sempre alla stessa ora con gli storici radiodrammi prodotti dalla Struttura di programmazione fra il 1979 e il 1993. Si comincia con i Beati Paoli, diretti da Gabriella Savoia e Vittorio Brusca. La prima puntata servirà a presentare il progetto artistico. In studio con Gabriella Guarnera saranno ospiti il regista Vittorio Brusca, lo scrittore e giornalista Gabriello Montemagno, autore fra gli altri di un libro sui Beati Paoli, il professore universitario e critico letterario Salvatore Ferlita e alcuni degli interpreti Rinaldo Clementi e Consuelo Lupo che affiancarono la voce narrante di Giorgio Albertazzi (nella foto). In studio anche il responsabile della produzione di Rai Sicilia Giuseppe Bartolomei che fu fra i tecnici che curatori l’edizione del radiodramma.