“Tu la notte pari, che botte”: Ilaria D’Amico e Buffon per la prima volta insieme su un palco

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono una coppia da ormai molti anni e la loro unione è stata consolidata nel 2016 dalla nascita di Leopoldo Mattia.

Fino a ora i due hanno sempre tenuto divise le loro vite professionali dal privato, anche se per il ruolo che entrambi ricoprono, spesso e volentieri si sono incrociati sul lavoro.

Mai, però, i due sono stati insieme nello stesso studio e sullo stesso palco, almeno fino a quando non hanno partecipato al Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ilaria D’Amico che intervista e Gigi Buffon che risponde alle sue domande non è una situazione inedita per chi segue il calcio, visto che i due si sono conosciuti proprio così. Lo è, però, se si considera che stavolta la D’Amico non era chiamata a commentare con il portierone la sua perfomance in campo ma doveva sbottonare la cerniera della timidezza del suo compagno per farlo raccontare a 360 gradi tra lavoro e vita personale.

Come raccontano i cronisti de La Gazzetta dello Sport presenti a Trento, l’inevitabile imbarazzo iniziale ha presto lasciato il posto alla tranquillità di una chiacchierata intima, durante la quale i due si sono raccontati utilizzando l’uno per l’altra l’intercalare “amore”. Durante l’incontro, Ilaria D’Amico ha svelato un retroscena delle notti con Gigi Buffon: “C’ è una cosa che non ti ho mai detto: tu la notte mentre dormi, pari. Ogni tanto mi arrivano delle botte.” Ma il portiere della Juventus è stato pronto a ribattere: “Sono le parate che non ho fatto.”

Grandi risate dal pubblico in sala, che non ha lesinato dei cori da stadio inneggianti la squadra di Buffon durante l’intervista. Per loro non è sempre stato facile incrociarsi sui campi di calcio, dai quali Ilaria D’Amico faceva l’inviata ed è Buffon a raccontare i problemi iniziali: “Ero il capitano della Nazionale e farmi intervistare dalla mia compagna creava imbarazzo. Sei stata più brava di me. Eri una giornalista affermata e super partes.” Non è mancato nemmeno il bacio tra i due, che ormai dopo tanti anni hanno imparato a gestire la popolarità di entrambi e i riflettori, pur preservando con grande convinzione il loro privato.

Francesca Galici, Ilgiornale.it