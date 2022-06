Jennifer Aniston ha indossato l’abito di Courtney Cox in “Friends” dopo vent’anni

La diva di Hollywood ha tirato fuori dal suo guardaroba il vestito leggero a fiorellini indossato dalla ex collega di set alla quale lo aveva sottratto molto tempo prima

Il fascino di Friends resiste nel tempo, non solo sotto il profilo puramente televisivo: il cult del piccolo schermo che ha spopolato tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, continua a mettere a segno dei colpi anche dal punto di vista della moda. Jennifer Aniston, volto della popolarissima Rachel Green, è apparsa online con un abito estivo stampato che i fan dello show non avranno faticato a riconoscere. Si tratta di un abito di scena indossato dalla allora collega di set Courtney Cox, interprete del personaggio di Monica Geller, “rubato” dalla diva hollywoodiana all’epoca e ancora presente nel suo guardaroba.

L’ABITO DI COURTNEY COX “RUBATO” SUL SET DALLA ANISTON

Si trattò di un amichevole furto, una cosa normale nel clima di grande affiatamento del set di Friends, e l’abito, un vestito leggero con scollo a V, è tutt’oggi un capo a cui Jennifer Aniston è legatissima, al punto da indossarlo nella sua quotidianità.

L’attrice statunitense aveva ammesso precedentemente di aver sottratto l’abito dal guardaroba della collega e, dopo averlo rimesso di recente, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto della collega Courtney Cox con l’abito in questione: l’istantanea risale agli anni di Friends, nello specifico a un episodio della stagione otto dello show, andato in onda negli States tra il 2001 e il 2002.

Il vestito, dal fondo scuro, con stampa a fiorellini, è un evergreen del guardaroba estivo, in voga oggi come allora, e durante la bella stagione la Aniston, per la quale non sembra passato un giorno dai tempi di Friends, è felice di tirarlo fuori mostrandolo anche ai fan in memoria degli splendidi tempi andati.

LA FOTO SU INSTAGRAM COL SUO HAIRSTYLIST

La Aniston è apparsa in una foto sul profilo Instagram ufficiale del suo hairstylist, il celebrity hair specialist Chris McMillan, il quale ha scattato un selfie con la star alla quale ha sistemato i capelli in un nuovo taglio estivo.

Tra i commenti alla foto, spicca quello della Cox che ha certamente riconosciuto l’abito e ne ha approvato il riutilizzo da parte della ex collega con cui ha mantenuto una grande amicizia. I fan di Friends si sono accorti dell’interazione e hanno commentato a loro volta con entusiasmo la nuova apparizione pubblica del vestito che ha venti anni ma che è sempre attuale e resiste bene alla prova del tempo.