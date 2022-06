Distanze tra Mahmood e Blanco

Si mormora di una presunta crisi tra Mahmood e Blanco, i due cantanti che che sul palco di Sanremo si sono presentati affiatatissimi.

Si sono esibiti sul palco dell’Ariston lasciando il segno sia per la canzone e sia per l’affiatamento, ma pare che qualcosa si sia rotto. Mahmood e Blanco si sarebbero ignorati al Radio Zeta Future Hits.

Si sono esibiti anche insieme con Brividi al concerto di Radio Zeta, ma prima di salire sul palco si sarebbero ignorati, erano entrambi nell’area hospitality, dove i cantanti si fermano prima di esibirsi. Mahmood e Blanco non sono arrivati insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Mahmood ha usato un po’ il telefono, poi si è seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco era dal lato opposto, a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola. La complicità che il pubblico ha visto e ha adorato sul palco di Sanremo e dell’Eurovision sembra essere svanita nel nulla. Eppure proprio in occasione dell’Eurovision erano in giro di notte per Torino su un monopattino, improvvisando un concerto in piazza.

Mahmood e Blanco si sarebbero visti solo sul palco. Il primo a salirci è stato Mahmood, raggiunto poi sul palco da Blanco per Brividi. Terminata l’esibizione, Mahmood è andato via, lasciando la scena a Blanco, non aspettandolo però nel backstage. Cosa è successo veramente tra i due cantanti da “brividi”?