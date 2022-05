Maneskin, “Supermodel” è il nuovo singolo: testo e traduzione

L’attesa per il nuovo singolo dei Maneskin è ufficialmente terminata. Supermodel, questo il titolo del brano, è già disponibile da ora sulle migliori piattaforme digitali. La storia di un amore tossico, perso tra i vizi e le manie di controllo

Tra le nuove uscite musicali di questo venerdì 13 maggio anche l’attesissimo nuovo singolo dei Maneskin, Supermodel, che la band romana capitanata da Damiano David, presenterà per la prima volta live durante il Grand Final di Eurovision Song Contest 2022, in programma per domani, sabato 14 maggio, al Pala Olimpico di Torino.

DI COSA PARLA SUPERMODEL, IL NUOVO SINGOLO DEI MANESKIN

Fuori venerdì 13 maggio, sulle piattaforme digitali e in alta rotazione radiofonica, Supermodel, il nuovo singolo dei Maneskin che arriva dopo il successo di We’re Gonna Dance On Gasoline, il brano dedicato all’Ucraina e suonato anche all’ultima edizione di Coachella Festival. Supermodel, edito per Epic Music Italy – Sony Music è stato scritto dai quattro componenti della ormai famosissima band romana, in compagnia di Justin Tranter, Max Martin, Rami Yacoub e Sylvester Willy Silversteen, con la produzione di Rami Yacoub, Max Martin e Sly. La storia protagonista della canzone, la assaporeremo per la prima volta live in mezzo alle luci e cascate d’acqua del palco di ESC 2022 al Pala Olimpico di Torino, dove Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan non sono solamente attesi per il passaggio di testimone al nuovo vincitore della kermesse canora europea, ma anche in veste di superospiti dopo il ricco calendario di appuntamenti in giro per il mondo. Supermodel è il racconto in musica dell’amore tossico per una ragazza. Una modella degli anni ’90 che, tra abiti e lusso sfrenato, è capace di lasciarsi andare ai vizi come quello per le sostanze stupefacenti e il controllo sugli uomini.

IL TESTO DI SUPERMODEL

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don’t love her back

When she’s upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she’s got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She’s a 90’s supermodel



Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, more than money and cigarettes

Every night’s a heartbreak



Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll



Alone at parties, she’s working around the clock

When you’re not looking, she’s stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I’ll pay for that

She’s a 90’s supermodel



Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, you just look a bit like her dad

Every night’s a heartbreak



Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll



Eh, huh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Okay

LA TRADUZIONE DI SUPERMODEL

Sola alle feste in una silhouette mortale

Ama la cocaina ma la cocaina non la ricambia

Quando è stanca parla con il “Mare” e fa dei respiri profondi

È una top model degli anni ’90

Ai tempi del liceo quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome la vergine Maria accetta le confessioni

E’ una supermodella degli anni 90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Da sola alle feste

Lavora 24 ore su 24

Quando non guardi ti ruba il tuo Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, pagherò per questo

È una top model degli anni ’90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Sì, è una supermodella degli anni ’90.

È una supermodella degli anni 90

È una supermodella degli anni 90