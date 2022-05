Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: nuovo amore dopo Allegri

A Roma aperitivo e passione con un cavaliere innamorato

Lo scorso ottobre la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri, ora Ambra Angiolini ha voltato pagina ed è ripartita con un uomo misterioso. Pizzicata dal settimanale “Diva e donna” la conduttrice tv si lascia andare ai baci: la passione scoppia al tavolino di un bar romano e i due sembrano affiatati e complici. Poi vengono paparazzati mentre entrano insieme nel portone di casa di lei.



“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” aveva scritto Ambra tempo fa. E quel giorno di ripartenza è arrivato. Così, mentre lei viene paparazzata felice innamorata, Massimiliano Allegri attraversa una brutta crisi sportiva-professionale. E’ reduce dalla sconfitta della sua Juventus contro l’Inter in Coppa Italia e non porta a casa alcun successo con i bianconeri in un anno che doveva essere anche per lui di ripartenza…



Al contrario Ambra è serena e allegra nelle foto di “Diva e donna”. Dopo la sosta al tavolino del bar per un aperitivo si avvia verso casa poco distante. Il suo cavaliere aspetta un po’ prima di raggiungerla dentro il portone con due confezioni di acqua. Un gesto che fa capire che la quotidianità tra i due. I paparazzi scattano e loro mostrano timidamente il loro amore che sboccia silenzioso.