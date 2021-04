Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: «L’ultimo commento che faccio…»

Durante l’ultima puntata di Amici 20 Carolyn Smith, presidente di giuria di “Ballando con le stelle”, ha dato dal suo account Instagram un giudizio sulla sfida di ballo latino americano tra Martina Miliddi e la collega Serena, lodando la seconda allieva. Dopo la condivisione e le pioggia di critiche, Carolyn Smith è tornato suoi social per spiegare meglio i contenuti del suo post.

Amici 20, Carolyn Smith e il post su Martina Miliddi

Carolyn Smith ha dato il suo giudizio su Amici 20 e la sfida fra Martina Miliddi e Serena dal suo account instagram, cancellando la condivisione dopo la “bufera” social: “Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera – ha scritto – Non voglio offendere nessuno ma…una che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile”. Poi Smith prosegue: “Sempre sottovalutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete delle eccellenze in studio ora, come Umberto Gaudino e Francesca Tocca, e nel passato, con Natalia Titova, Arduino Bertoncello e Nancy Berti… cultura 360 gradi”. Il web è insorto in difesa di Martina Miliddi e Carolyn è dovuta tornare sul social con un lungo video in cui ha spiegato i contenuti del suo post. La Smith infatti, oltre a prendersi la responsabilità per quanto scritto e non per le varie notizie poi circolate su internet, ha sottolineato che le critiche sono comunque fondamentali per la crescita personale e professionale. Le cattiverei sulla rete sono state molte, l’attacco non era diretto a Martina (“E’ l’ultimo commento che faccio su quanto successo (…) Non l’ho ammazzata né ho mai detto che non è degna di essere una ballerina”) ma era soltanto un modo per far notare che anche dopo Amici 20, che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, lo studio della danza non si deve mai fermare…

