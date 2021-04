Maddalena Corvaglia non fa pace con Elisabetta Canalis: “Grande dolore”

Quella tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è stata per tanto tempo un’amicizia come non se ne vedono molte. Si sono conosciute poco più che ventenni nello studio di “Striscia la Notizia”, quando entrambe erano veline, e per quasi due decenni sono sembrate inseparabili. Poi, improvvisa, è arrivata la rottura di cui nessuna delle due ha mai voluto svelare la causa. “E’ un grande dolore” ha commentato la bionda a qualche anno di distanza dalla lite. Intervistata da Quotidiano Nazionale, Maddalena non si è sbilanciata sulle cause dell’allontanamento da Elisabetta. Si è limitata a sottolineare quanta sofferenza le abbia causato la fine di questa amicizia ventennale. Tempo fa anche la Canalis, senza sbottonarsi troppo, aveva fatto trasparire tanta amarezza per un rapporto finito male: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Le cause precise della lite tra le due ex veline più amate di sempre non sono note, anche se pare ci sia di mezzo una palestra aperta in società a Los Angeles (dove Elisabetta vive e Maddalena ha abitato per tanto tempo prima di rientrare in Italia). Il progetto comune pare non abbia preso la piega sperata, e questo avrebbe portato a degli attriti. La Corvaglia e la Canalis si sono conosciute nel 1999, quando entrambe sono state scelte come protagoniste femminili di “Striscia la Notizia”. Entrambe bellissime e solari, hanno in breve tempo conquistato il cuore degli italiani con i loro stacchetti. Terminata l’esperienza con il Tg satirico nel 2002 hanno continuato sempre a coltivare la loro amicizia e sono state l’una testimone alle nozze dell’altra. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno e i fan continuano a sperare che prima o poi la bionda e la mora possano fare pace.

Tgcom24